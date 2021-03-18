В 2021 году на Кубани проведут парад Победы, но не как обычно

Краснодарский край

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18 марта власти Краснодарского края обсудили торжественные мероприятия, посвященные годовщине победы в Великой Отечественной войне

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса в России отменили праздничные мероприятия на 9 Мая с участием зрителей. При этом в Краснодаре, Новороссийске и Ейске в этот день прошли пролеты авиации, а акцию «Бессмертный полк» сделали виртуальной. Президент России Владимир Путин перенес основные торжественные мероприятия на июнь. В итоге парад Победы на Кубани состоялся только в одном городе — Новороссийске.

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18 марта 2021 года на заседании оперштаба в администрации края обсудили смягчение коронавирусных ограничений. Так, в регионе разрешили открыться ресторанам в ТРЦ и увеличить заполняемость кинотеатров и стадионов до 50%. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднял вопрос о параде Победы.

«Сейчас мы фиксируем стабильную эпидобстановку, но предсказать, какая будет ситуация даже на 1 мая, мы не можем. И все ограничения снимать еще рано. Поэтому предстоящие в крае парад Победы и казачий парад проводить будем, но без зрителей», — заявил он.

Парады покажут на краевых телеканалах.

Вениамин Кондратьев День Победы Коронавирус

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