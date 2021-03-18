На Кубани в апреле увеличат заполняемость кинозалов, театров и стадионов

18 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об ослаблении ковидных мер в кинотеатрах и на стадионах

Напомним, в июне в России возобновили чемпионат России по футболу и разрешили заполнять трибуны стадионов на 10% от общей вместимости. В конце августа это значение увеличили до 30%. В конце декабря на Кубани разрешили открыться кинотеатрам при нагрузке не более 15%, а 21 января — театрам . С конца января в залах можно было присутствовать уже 30% зрителей.

18 марта администрация края сообщила, что работники культуры попросили увеличить заполняемость зрительных залов. Такой же же запрос поступил от представителей спортивной отрасли. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил в своем телеграм-канале, что эпидситуация в регионе налаживается, а заболеваемость стабильно уменьшается.

В результате власти решили смягчить ковидные ограничения. Так, с 5 апреля количество зрителей в театрах, кинозалах, Домах культуры, на стадионах и спортивных объектах увеличат до 50%. Также разрешат проводить групповые тренировки и занятия спортом в фитнес-центрах с соблюдением всех требований Роспотребнадзора и санитарных норм.