На строительство Яблоновского моста дополнительно выделили 2 млрд рублей

Власти Кубани 1 марта сообщили, что к концу 2021 года Яблоновский мост будет готов на 50%

Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривал еще генплан Краснодара 2012 года, но сроки заключения контракта несколько раз переносили .

Осенью 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста, в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки. Первый этап работ закончили в январе 2021-го — специалисты построили пять из семи опор 400-метрового дублера Яблоновского моста.

Изначально мост планировали построить к 2025 году, однако власти обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительные средства для строительства. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что мост откроют в 2024 году.

Новый мост строят в 20 метрах от старого, он является продолжением улицы Захарова и имеет четыре полосы, велодорожку и тротуар. Длина будущего объекта — 400 метров. Общая стоимость проекта — 7,3 млрд рублей.