На строительство Яблоновского моста дополнительно выделили 2 млрд рублей

Краснодарский край

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Власти Кубани 1 марта сообщили, что к концу 2021 года Яблоновский мост будет готов на 50%

Напомним, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривал еще генплан Краснодара 2012 года, но сроки заключения контракта несколько раз переносили.

Осенью 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста, в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки. Первый этап работ закончили в январе 2021-го — специалисты построили пять из семи опор 400-метрового дублера Яблоновского моста.

Изначально мост планировали построить к 2025 году, однако власти обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительные средства для строительства. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что мост откроют в 2024 году.

Новый мост строят в 20 метрах от старого, он является продолжением улицы Захарова и имеет четыре полосы, велодорожку и тротуар. Длина будущего объекта — 400 метров. Общая стоимость проекта — 7,3 млрд рублей.

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В пресс-службе администрации Краснодарского края 1 марта заявили, что техническая готовность нового Яблоновского моста к концу 2021 года составит 50%. Работы ускорят за счет дополнительного финансирования — Мишустин подписал постановление о выделении региону 2 млрд рублей.

Сейчас рабочие уже возвели пять опор, завершили верхнюю часть свайного фундамента, перестроили почти 490 метров газопровода. Таким образом, готовность моста составляет 16% (в середине января 2021-го сообщалось, что мост готов более чем на 16%). Планировалось, что к концу года техническая готовность составит 20%, однако благодаря полученным деньгам работы ускорят в 2,5 раза.

Кроме того, согласно постановлению правительства, Краснодарский край получил дополнительно более 1 млрд рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в рамках нацпроекта в трех городских агломерациях.

Бюджет Деньги Краснодар Михаил Мишустин Яблоновский мост

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