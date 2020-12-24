Краснодар назвали культурной столицей будущего

Краснодар вошел в топ-10 городов России с большими перспективами по версии журнала The Blueprint

Список опубликовал интернет-журнал о моде, красоте и современной культуре The Blueprint. Автор материала Катя Голдберг выбрала на карте России места, в которых «именно культурная эволюция может стать локомотивом городского развития». Краснодар попал в номинацию «Плодотворная и бурная жизнь местных активистов». Это объясняется тем, что всё, к чему прикасается арт-группировка ЗИП, расцветает. Так, Центр современного искусства «Типография» в августе 2019 года переехал из центра города в промзону на улицу Зиповскую и превратился в полноценную креативную экосистему, где регулярно проходят выставки, фестивали, лекции и презентации, работает коворкинг и библиотека, действует детская лаборатория искусства.

Также автор упомянула деятельность арт-группы «КЮС», которая реализует проекты уличных художников. В июне 2018 года она открыла краевой художественно-исследовательский научно-просветительский центр «Особняк культуры». В сентябре этого же года на вершине Шуховской башни установили инсталляцию «Выставка #4», в июле 2019-го — представили экспозицию пермского художника Sad Face. А кинофестиваль «Канал культуры» на руинах краснодарского водозабора, несмотря на пандемию запущенный в 2020 году, включили в выставку «Немосква» в питерском Манеже. «Художественный активизм в итоге внедрился в саму структуру краснодарской власти. Наталья Машталир, проводившая субботники и художественные инсталляции на Карасунских прудах, теперь стала главным архитектором города. И про пруды, разумеется, не забыла — вскоре от аэропорта Краснодара вдоль них прямо в центр города пойдет красивая прогулочная зона», — отмечает автор публикации.

Напомним, о планах сделать пешеходную зону вокруг каскада Карасунских озер, которая соединила бы Карасунский и Центральный округа, городские власти начали говорить еще в 2015 году. Осенью 2020-го завершилась реконструкция Дмитриевского сквера на берегу одного из Покровских озер, которое войдет в объединенную цепь благоустроенных водоемов. В начале декабря мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что Карасунские озера возвращаются в собственность муниципалитета, это позволит городским властям заняться обновлением территории и сделать застройку берега социальной инфраструктурой. Детали и сроки реализации проекта городские власти не называли.



Отметим, что ближайшее к международному аэропорту Краснодара Карасунское озеро находится на расстоянии более чем 2 км, эти объекты разделены трассой М4 «Дон», поэтому время в пути может занять около 20 минут.