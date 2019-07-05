Краснодарский центр современного искусства «Типография» переезжает

Краснодарский центр современного искусства «Типография» с 1 августа начнет работать по новому адресу

«Это сложное решение, о котором мы думаем с начала марта — когда получили первое известие о повышении арендной ставки почти вдвое. Нам не удалось решить этот вопрос: площади "Советской Кубани" принадлежат Росимуществу, и повлиять на эту гигантскую бюрократическую машину, мыслящую критериями эффективности, почти невозможно», — сообщили Юга.ру в пресс-службе культурного центра. Новая «Типография» откроется по адресу ул. Зиповская, 5, корпус 33, рядом с «Экспоцентром». Она будет располагаться на первом этаже, где найдется место для комфортного зала для лекций и кинопоказов. Кроме того, у «Типографии» появится собственная парковка. «Для нас переезд — это вызов и одновременно возможность расширить деятельность. Сделать "Типографию" не просто местом, где работают выставки и проходят лекции, но насыщенным пространством, куда можно приехать на целый день, где будет еда, комфортные зоны для работы, магазин, студии. Вместе с нами в новое пространство переезжает и мастерская печатной графики, которую делают художницы Ира Афанасьева и Катрин Коваленок», — рассказала куратор «Типографии» Елена Ищенко.

Вся публичная программа переедет на новое место с 1 августа. Продолжит работу детская лаборатория творчества, будут проводиться лекции и мастер-классы, откроется библиотека. На конец августа — начало сентября намечен совместный проект группировки ЗИП и австрийского художника Альберта Альгайера. С 1 по 14 октября будет действовать кураторская школа, созданная на президентский грант. «Что касается нашей выставочной политики, то она останется прежней — нам важно показывать современное искусство, важно говорить на актуальные темы, делать выставки местных, российских и зарубежных художников, встраивая их в широкий контекст современности», — добавила Елена Ищенко. «Типография» продолжит сотрудничать с музеем «Гараж», а также работать над архивом современного искусства Краснодара, который стал возможен благодаря гранту «Гаража».

«Формат "Типографии" вряд ли изменится. Центр станет более доступным, открытым, у него появится больше возможностей. Проекты станут масштабнее, поскольку площадь позволит их реализовывать. Хотим, чтобы "Типография" стала центром мобильным, гибридным, живым пространством, наполненным событиями. Хотим привлечь в нее широкую городскую аудиторию. Будем двигаться в этом направлении», — рассказал участник арт-группировки ЗИП Степан Субботин. Пока точно не известно, когда «Типография» откроется на новом месте полностью. Сейчас ведутся переговоры с архитектором, который работал над некоторыми проектами «Гаража», разрабатывается дизайн-проект пространства. Проект Blocked Content от художников Recycle Group на старой площадке на Рашпилевской будет работать до 28 июля.

«Типография» открылась в качестве лофта и арт-пространства и как продолжение Краснодарского института современного искусства в августе 2012 года. В 2013 году совладельцем культурного центра совместно с бизнесменом Николаем Морозом стал краснодарский предприниматель, генеральный директор портала Юга.ру Евгений Руденко. В последующие годы в качестве патронов центра подключались такие предприниматели и меценаты, как Роман Левицкий, Анна и Роман Губенко, Валерий Неженец, Степан Бугаев и Варвара Чеснокова.

За эти семь лет здесь проходили десятки, если не сотни выставок современного искусства, лекций, воркшопов, школ, кинопоказов и дискуссий на совершенно разные темы. Во многом благодаря «Типографии» Краснодар стал значимой точкой на карте современного искусства России — так, в 2016 году город вошел в тройку самых креативных городов страны, составленном Calvert Journal.

В 2017 году международная ярмарка современного искусства Cosmoscow назвала «Типографию» институцией года, а постоянные резиденты и сооснователи культурного центра, арт-группировка ЗИП, получили самую значимую награду в России в своей сфере — Премию Кандинского. В этом же году куратором «Типографии» стала художественный критик Елена Ищенко.