«Краснодар не сможет мгновенно превратиться в Дубай». Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна

Журналисты Юга.ру вместе с краснодарским архитектором Алексеем Тимофеевым отправились на Карасунскую набережную, чтобы собственными глазами увидеть все достоинства и недостатки только что обновленного общественного пространства.

Покровские озера находятся в самом центре города, но берега водоемов трудно назвать любимым местом отдыха краснодарцев. Сломанные скамейки, старый потрескавшийся асфальт, заросли кустов и тусклое освещение не способствовали большой популярности этого места. В декабре прошлого года стало известно, что старому скверу на набережной в районе стадиона «Кубань» повезло — он попал в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Уже в апреле этого года зеленую зону площадью 1,7 га вдоль Карасунской набережной от Садовой до стадиона «Кубань» начали благоустраивать. Завершить работы власти обещали к 30 сентября. И вот что изменилось.

Алексей Тимофеев архитектор, кандидат наук, генеральный директор Bureau ARD

Формы классные

— В отношении фактуры самого места оно отличается от набережной в Юбилейном микрорайоне. Там — парадная набережная, на которую съезжается весь район. Здесь она все-таки более локальная. Единственная точка притяжения — стадион. Но в остальном, как мне видится, это место отдыха для тех, кто живет рядом, не для всеобщего посещения. Локальное общественное пространство для микрорайона.

По тому, что я вижу, изменилось все радикально. Я с большим интересом наблюдал за тем, как делают Дмитриевский сквер, потому что здесь же есть обременения, связанные с особо охраняемой природной территорией (ООПТ) вокруг Карасунских озер. Это стандартная российская ситуация: когда хотят спасти природу, срочно делают ООПТ. Но никто не думает, что это самая жесткая форма регулирования и потом на этой территории нельзя делать вообще ничего. Вплоть до того, что чистить пруд даже нельзя. Конечно, любопытно посмотреть на то, как администрация с этим справилась.

Видимо, это границы озера. Надо посмотреть на кадастровую карту, но вполне возможно, что здесь как раз и проходят границы особо охраняемой природной территории. Очень может быть, что это не является недоработкой — скорее, невозможность доработки, с которой просто нельзя совладать. Чтобы сохранить природу, для ООПТ пишутся самые строгие регламенты. Люди думают: сейчас мы спасем замечательный пруд, который не застроят, — но не думают о том, как дальше будут эксплуатировать эту территорию.

Памп-трек — очень интересная штука. Он сделан довольно известной компанией XSA-Ramps — они молодцы и фанаты своего дела. Видно, что памп-трек получился крутой. Спокойная основательная работа — шума от этого трека нет никакого. Это, однозначно, плюс. И формы классные. Здесь они очень круто вписали этот трек в рельеф.

Советская планировка

Жалко, что детская площадка стандартная, но я думаю, что это связано с бюджетом. Это тоже одна из наших бед. Первая беда — ООПТ, вторая — экспертиза, которая часто все режет. Все проекты проходят государственную экспертизу — аккредитованные государством эксперты смотрят на соответствие нормам безопасности, госрасценкам и своим представлениям о том, как это должно быть.

Частенько бывает так, что после экспертизы резко дешевеют все конструкции, применяется более дешевое покрытие, используются более простые узлы. Смотрят не только и не столько технические решения, сколько сметную стоимость. Есть госрасценки, к которым каждый раз пытаются привести эту стоимость. Госрасценки в классификаторах не особенно меняются, а инфляция и стоимость работы производителей с каждым годом растут. Поэтому получается идиотская ситуация, что эксперт вроде бы пытается сделать лучше и сэкономить государственные деньги, но оценка этих расходов часто бывает неадекватной.

Это самые простые детские площадки, но, надо отдать должное, здесь используются спокойные цвета. В парке в Юбилейном департаменту архитектуры, видимо, не удалось победить эту историю с удешевлением, и там взяли самые обычные площадки из каталога — ядерных цветов. Это всё из 90-х годов. Старшее поколение так видело детскую радость. Веселые фасады в классическом стиле и вот такие, бешеных цветов площадки. Слава Богу, что это уходит. Появляются красивые деревянные элементы, а сами цвета стали более спокойными и приятными глазу.

Плитка — нормальная. Она не режет глаз и хорошо сочетается с бордюром. Единственный вариант, при котором этот узел смотрится хорошо. Сейчас, как правило, делают не так, а с металлом, но это очень дорого. Лавочка классная — антивандальная, из нержавейки. Молодцы. Приятно сесть и отдохнуть.

Очень хорошо, что сохранили советскую планировку. В то время умели не только шлепать типовые дома — была неплохая школа озеленителей, нормальная ландшафтная школа. И частенько возникает ситуация, что новые архитекторы, когда приходят, постоянно что-то уничтожают. Не остается ни ландшафта, ничего — и все переделывают. А здесь, наоборот, сохранили то, что было, и неплохо вписали современные элементы.

Здорово, что оставили лавочки там же, где они были в советское время. Они смотрятся довольно приятно. Еще мне нравится, что детская и взрослая спортивные зоны разнесены в разные части набережной. Как подсказывает опыт, соединять их точно не нужно.

Эффект Галицкого

Это, кстати, тоже очень красивая штука. Не в каждом нашем сквере встретишь навигацию. Напоминает то, как сделано в Казани возле озера Кабан. Там, конечно, потрясающее благоустройство, и я надеюсь, что этот сквер и у нас будет первой ласточкой, которая полетит в ту же сторону, — и Краснодар начнет превращаться в маленькую Казань. В столице Татарстана сейчас во множестве есть объекты, скажем так, не масштаба парка Галицкого, но точно такого же качества.

Тоже неплохой должен получиться понтон. Для Краснодара это достижение. Наша вечная проблема — город стоит у воды, но воды в городе нет. Не хватает, конечно, вида. Люди бы меньше мусорили и вандалили, если были бы вид на воду и большая просматриваемость. Но, повторюсь, вопрос, скорее всего, не к тем, кто делал этот сквер.

Подсветка, вмонтированная в дорожку? Мне кажется, в благоустройстве, сделанном администрацией, это встречается впервые. Пандусы есть, и это тоже радует. Что касается качества работ, меня все устраивает. Ничего такого, за что можно ругать, я не вижу. Надо отдать должное, плитку в Краснодаре умели класть всегда.

Интересно попасть сюда в дождь и посмотреть, что с ней произойдет, как будет уходить вода. Главный плюс набережной заключается в том, что всегда можно сделать прокол, чтобы вода спокойно уходила. Здесь я вижу нормальный естественный уклон. Остались деревья, которые держат склон. Хорошо, что ничего не срубили и не стали заново озеленять. Наследие, которое было, использовали со знаком плюс. Убрали только тонкие молодые деревья, создававшие ощущение дебрей.

Честно говоря, я сам ожидал этого взрывного эффекта, когда, глядя на Галицкого, все краснодарские застройщики начнут думать о том, что можно строить по-другому, что благоустройство начнут делать по-другому. Сомневаюсь, что парк Галицкого оказал на это место большое влияние. Кажется, на благоустройство конкретно этого сквера повлияли люди. То есть новые люди в администрации города, которые по-другому относятся к своей работе. Ведь очень часто нас, архитекторов, не хотят даже слушать — говорят, что на все нужны безумные деньги и невозможно сделать ничего похожего. Мол, это все классно, но не для нас. Так говорят чиновники, застройщики и многие другие.

Думается, на ситуацию с этим сквером повлияло и распространение хороших региональных примеров. Та же Казань показывает очень хороший пример. Да, понятно, что там есть деньги — пусть не олигархов, но нефтяников, однако все равно это региональный пример, который доказывает, что можно делать хорошо даже в регионах и даже без денег миллиардеров или каких-то сторонних инвестиций. Я так понимаю, что это делалось командой департамента архитектуры, и, надо отдать должное, все сделано на совесть. Учитывая, что еще вчера не умели, а сегодня — раз, и смогли, это серьезное достижение.

Боль русского дизайнера

Что режет глаз, так это фонари, которые ночью светят синим. Это, видимо, та же история, которая произошла с бульваром на пересечении Тургенева и Атарбекова. Непонятно, кто за это отвечал, потому что по проекту, насколько я помню, они и там и здесь были белые. Полоски должны были дополнять свечение самого фонаря. Видимо, в какой-то момент произошел сбой. Но зато очевидный плюс, что эти фонари современные. Что это никакое не подражание в очередной раз старому Краснодару. Они неплохо сочетаются с лавочками — есть схожая геометрия. Нет такого, как в сквере 80-летия Краснодарского края в ЮМР, сочетания спального микрорайона с дачей какого-нибудь отставного прокурора.

Мне не очень нравится эта странная отделка. Похоже на плитку, которой отремонтировали все наши пешеходные переходы. Непонятно, насколько долговечной она будет. Впрочем, если рассматривать все в целом, такие мелкие недостатки отходят на второй план.

Жалко, что эти ящики не вмонтировали. Это тоже боль русского дизайнера: всегда приходит русский электрик, и выясняется, что какой-нибудь щит должен быть снаружи, а не может быть встроен и находиться внутри. Бывает, что и отдельно от проекта он прилепляется куда-то снаружи. Часто это вопрос взаимодействия: ребята, которые за это отвечают, просто не хотят заниматься красотой. Это тоже минус.

Трудно поженить всех. Сейчас департамент архитектуры выступил неким медиатором, более или менее смогли договориться. Обычно это просто катастрофа. Приходишь со своим проектом, который согласовал в пяти местах, и тебе говорят, что нужно делать все по-другому, ведь здесь проходит кабель. И эти люди очень несговорчивые.

И конечно, расстраивает это упущение — когда заканчивается благоустройство и начинаются кусты. Не знаю, на чей счет его можно отнести. К городу это странно адресовывать по понятным причинам, но в глобальном смысле это упущение. Вообще, конечно, профессионалам уже давно пора договориться о том, как решать такие проблемы, и выработать какой-то регламент. Потому что программа по благоустройству идет, и Краснодар — далеко не единственный город, где территория общего пользования встречается с особо охраняемыми природными территориями, а методики такой работы нет.

Нет места для выгула собак. Как и ООПТ, это трагедия нашего законодательства. Площадка для выгула должна быть размером минимум 50 метров и находиться в 20 метрах от жилых домов. Насколько я помню, законодательно запрещено делать площадки для собак в парковых и зеленых зонах. Но это просто идиотизм — а где их еще делать?

Не обманывать себя

Парковок нет. Это может стать минусом, если сквер будет пользоваться большим спросом, чем я предположил. Если на набережную начнут приезжать люди из других районов, стать им будет негде. Чему будут очень не рады местные жители, как не рады сейчас жители ЖК «Панорама» тем, кто приезжает на стадион и в парк Галицкого. Люди приезжают в парк и оставляют машины там, где им ближе.

Место для того, чтобы сделать парковку, здесь найти, наверное, очень непросто. В качестве экспериментального предложения, возможно, стоило попробовать сузить проезжую часть или даже сделать одностороннее движение и за счет этого выделить место для парковки. Но нужно смотреть транспортную схему — очень может быть, что это все трудно реализовать и эту улицу невозможно сделать односторонней. Так что вопрос к транспортникам. С точки зрения эксплуатации, как стоят здесь сейчас машины, так они, наверное, и могли бы стоять на парковке.

Машины уже стоят, просто занимают действующую полосу. Значит, парковка все-таки здесь нужна. Но это вопрос скорее к департаменту транспорта, чем к департаменту архитектуры. Запроектировать можно что угодно, но, если у другого департамента есть свои планы на эту улицу, совершенно не факт, что это можно реализовать. Однако потребность в этом есть. Нужно думать — возможно, попытаться вставить карманы, возможно, сузить проезжую часть.

Минусы связаны, как мне кажется, больше не с проектом, а с деятельностью подрядных организаций. Я как архитектор могу сказать, что нормальных подрядчиков на юге днем с огнем не найдешь. Либо они работают на коммерческих проектах (все-таки надо понимать, что муниципальные проекты не самые денежные), либо этих подрядчиков на какие-то виды работ просто нет. Для особо ответственных проектов некие смежные разделы нам приходится заказывать в Москве. А потом искать исполнителей в других регионах.