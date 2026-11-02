Людям нельзя, белкам — можно. В парке «Краснодар» попросили не ходить по газонам до конца весны

С ноября по март посетителей просят не ходить по газонам парка «Краснодар». Но есть исключения

2 ноября пресс-служба парка «Краснодар» сообщила о закрытии газонов для прогулок. Ограничения вводятся на весь холодный сезон — с ноября по март включительно.

Администрация парка просит посетителей не ходить по траве, чтобы дать газонам время на восстановление после активного летнего сезона.



«Для белочек сделано исключение», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что свободно отдыхать на лужайках парка «Краснодар» можно только с апреля по октябрь.