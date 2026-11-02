Людям нельзя, белкам — можно. В парке «Краснодар» попросили не ходить по газонам до конца весны
С ноября по март посетителей просят не ходить по газонам парка «Краснодар». Но есть исключения
2 ноября пресс-служба парка «Краснодар» сообщила о закрытии газонов для прогулок. Ограничения вводятся на весь холодный сезон — с ноября по март включительно.
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«Для белочек сделано исключение», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что свободно отдыхать на лужайках парка «Краснодар» можно только с апреля по октябрь.
Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» начали украшать к Новому году.
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