Людям нельзя, белкам — можно. В парке «Краснодар» попросили не ходить по газонам до конца весны

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

С ноября по март посетителей просят не ходить по газонам парка «Краснодар». Но есть исключения

2 ноября пресс-служба парка «Краснодар» сообщила о закрытии газонов для прогулок. Ограничения вводятся на весь холодный сезон — с ноября по март включительно.

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Администрация парка просит посетителей не ходить по траве, чтобы дать газонам время на восстановление после активного летнего сезона.

«Для белочек сделано исключение», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что свободно отдыхать на лужайках парка «Краснодар» можно только с апреля по октябрь.

Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» начали украшать к Новому году.

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