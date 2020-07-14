В Краснодаре появился летний кинотеатр «Канал Культуры»
В Фестивальном микрорайоне Краснодара открылся летний кинотеатр «Канал Культуры»
Площадка расположилась на территории заброшенного водозабора. Первый показ состоялся 3 июля, зрители могли увидеть «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине. 10 июля демонстрировались короткометражные фильмы Бастера Китона 1920 года.
«В Краснодаре у нас всегда на примете десятки мест с неоднозначным статусом. Но их специфика сама задает границы того, что можно там сделать почти без денег. В серии интервенций "Х Культуры" уже были галерея, фестиваль и культурный центр. И когда пришло время для кинотеатра, водозабор на ФМР был лучшим местом. Как и остальную серию, это событие делают Макс Алехин, Александр Гончаренко, Дмитрий Крамарь и Сергей Люлюкин. Техникой и советом помогала Шушан Саркисян», — рассказали Юга.ру организаторы кинотеатра.
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17 июля состоится демонстрация ленты «В нашем дворе» Оскара Мишо. Это первый сохранившийся полнометражный игровой фильм, снятый, написанный и спродюсированный темнокожим кинематографистом. Оскар Мишо снимал фильм после массовых беспорядков в Чикаго 1919 года, когда после сегрегационного конфликта белые убили десятки черных и жгли их жилые районы. По словам организаторов, включить этот фильм в один ряд с шедеврами им подсказали исторические параллели со злобой дня.
«Мы планируем сделать четыре показа (два уже проведены). В трех случаях из четырех — это самые известные фильмы 1920 года, нестареющая классика, влияющая на кино до сих пор. Тут мы будто и не выбирали. Для большинства зрителей столетние фильмы — это что-то экстремально древнее. Так же экстремально, как идти в кинотеатр среди индустриальных развалин», — объяснили организаторы.
По их словам, на каждом из двух состоявшихся показов было около 60 человек. На первом преобладали знакомые, на втором организаторы уже почти никого не знали. Впечатления у всех зрителей положительные, а небольшие неудобства воспринимаются скорее с интересом к неожиданному пространству — такая реакция наиболее сильна у тех, кто живет рядом, например, на Фестивальном или в Славянском микрорайоне.
Вход на показы свободный. В кинотеатр рекомендуется приходить в удобной обуви, по возможности в закрытой одежде и с репеллентами. Ближайший адрес: улица Каляева, 259/1. Точные координаты: 45.057466, 38.939507. Подробности можно узнать в сообществе кинотеатра во «ВКонтакте».
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