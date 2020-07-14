В Краснодаре появился летний кинотеатр «Канал Культуры»

«В Краснодаре у нас всегда на примете десятки мест с неоднозначным статусом. Но их специфика сама задает границы того, что можно там сделать почти без денег. В серии интервенций "Х Культуры" уже были галерея, фестиваль и культурный центр. И когда пришло время для кинотеатра, водозабор на ФМР был лучшим местом. Как и остальную серию, это событие делают Макс Алехин, Александр Гончаренко, Дмитрий Крамарь и Сергей Люлюкин. Техникой и советом помогала Шушан Саркисян», — рассказали Юга.ру организаторы кинотеатра.

17 июля состоится демонстрация ленты «В нашем дворе» Оскара Мишо . Это первый сохранившийся полнометражный игровой фильм, снятый, написанный и спродюсированный темнокожим кинематографистом. Оскар Мишо снимал фильм после массовых беспорядков в Чикаго 1919 года, когда после сегрегационного конфликта белые убили десятки черных и жгли их жилые районы. По словам организаторов, включить этот фильм в один ряд с шедеврами им подсказали исторические параллели со злобой дня.

«Мы планируем сделать четыре показа (два уже проведены). В трех случаях из четырех — это самые известные фильмы 1920 года, нестареющая классика, влияющая на кино до сих пор. Тут мы будто и не выбирали. Для большинства зрителей столетние фильмы — это что-то экстремально древнее. Так же экстремально, как идти в кинотеатр среди индустриальных развалин», — объяснили организаторы.