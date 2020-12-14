Карасунские озёра в Краснодаре стали прудом. Теперь за водоемом сможет ухаживать муниципалитет
Мэр Краснодара Евгений Первышов 14 декабря сообщил, что Карасунские озера возвращаются в собственность муниципалитета
Напомним, в августе мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил, что власти не благоустраивают каскад Карасунских озер и не ухаживают за территорией, так как не могут вернуть водоемы в собственность муниципалитета.
Чтобы городские власти начали обновлять территорию и делать застройку берега социальной инфраструктурой, Карасуны должны значиться прудами. Однако Росимущество считает водоемы озёрами, они находятся в федеральной собственности.
В конце сентября Первышов снова коснулся темы Карасунских озер. Он рассказал о планах сделать пешеходную зону вокруг всего каскада водоемов — чтобы соединить Карасунский и Центральный округа [об этом городские власти заговорили еще в 2015 году].
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Мэр также отметил, что работа по возврату Карасунских водоемов продолжается, и скоро по его поручению начнется инвентаризация и осмотр берегоукрепления, дамб и приливных каналов.
На планёрке в администрации города 14 декабря Первышов рассказал, что «наконец-то сделана еще одна дополнительная экспертиза», и Карасунским водоемам присвоен статус «пруды». Следовательно, власти Краснодара смогу начать заниматься благоустройством территории.
«Впереди — огромная кропотливая работа. [...] Для Краснодара Карасунские озёра — статусный объект. Необходимо дальше продолжать работу по созданию муниципальной программы, но уже когда эти объекты точно будут окончательно оформлены в муниципальную собственность. Тогда соберем городской актив, специалистов, в том числе гидрологов, проведем комплексное обследование. Посмотрим на состояние гидротехнических сооружений. И так шаг за шагом будем действовать», — сообщил глава Краснодара.
Первышов также напомнил, что сейчас власти возвращают земельные участки вокруг Карасунов, которые ранее предоставлялись в собственность или аренду под строительство различных объектов.
«Все эти договоры мы расторгаем. На протяжении последних трех-четырех лет активно вели эту работу. Вернули много земельных участков. Ни одного разрешения или самовольного строительства на этой территории мы не допустили», — подчеркнул мэр города.
@typodar Потому что это ресторан.— Владимир Евланов (@vladimirevlanov) November 13, 2014
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