Карасунские озёра в Краснодаре стали прудом. Теперь за водоемом сможет ухаживать муниципалитет

Напомним, в августе мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил, что власти не благоустраивают каскад Карасунских озер и не ухаживают за территорией, так как не могут вернуть водоемы в собственность муниципалитета.

Чтобы городские власти начали обновлять территорию и делать застройку берега социальной инфраструктурой, Карасуны должны значиться прудами. Однако Росимущество считает водоемы озёрами, они находятся в федеральной собственности.