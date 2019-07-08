На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка художника Sad Face

Представлено черно-белое изображение лица на полотне в 80 кв. метров, натянутом на верхнюю площадку башни. Срок его демонстрации будет зависеть от состояния полотна. «Вершину культуры» можно посетить круглосуточно, вход свободный. Чтобы попасть в галерею, нужно подняться по винтовой лестнице внутри Шуховской башни.

Пермский уличный художник Sad Face известен серией работ с черно-белыми лицами, является автором акции «Смерть не за горами», а также соорганизатором галереи «Дом грузчика». Одна из работ Sad Face, посвященная погибшим от наводнения в Крымском районе, находится в краснодарском центре современного искусства «Типография», который, кстати, совсем скоро откроется по новому адресу.