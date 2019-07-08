На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка художника Sad Face
В галерее «Вершина культуры» на Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка пермского художника Sad Face
Представлено черно-белое изображение лица на полотне в 80 кв. метров, натянутом на верхнюю площадку башни. Срок его демонстрации будет зависеть от состояния полотна. «Вершину культуры» можно посетить круглосуточно, вход свободный. Чтобы попасть в галерею, нужно подняться по винтовой лестнице внутри Шуховской башни.
Пермский уличный художник Sad Face известен серией работ с черно-белыми лицами, является автором акции «Смерть не за горами», а также соорганизатором галереи «Дом грузчика». Одна из работ Sad Face, посвященная погибшим от наводнения в Крымском районе, находится в краснодарском центре современного искусства «Типография», который, кстати, совсем скоро откроется по новому адресу.
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Галерею «Вершина культуры» в 2018 году создали участники арт-группы «Кюс». Проект Sad Face станет уже пятым событием после «Выставки #4», экспозиций художницы Юлии Шафаростовой и одного из посетителей Дмитрия Бедрака, а также We Will от кураторской группы Plague.
Как писали Юга.ру, 1 июля выставку We Will посетил правнук конструктора башни, директор фонда развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня», председатель международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства DOCOMOMO Russia, член Союза художников России Владимир Шухов с дочерью Софией.
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