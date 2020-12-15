В Сочи камелия зацвела на два месяца раньше

Кустарники с розовыми бутонами можно встретить в сочинском парке «Дендрарий». Обычно растение начинает цвести в конце января — начале февраля.

Цветение дерева может длиться до четырех месяцев. Бутоны камелии опадают целыми соцветиями, не рассыпаясь на лепестки.

«Цветы камелии японской необыкновенно красивые, но, к сожалению, они практически лишены запаха», — рассказали 15 декабря в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре в Сочи созрели съедобные плоды на «желейной» пальме, в начале ноября на курорте распустился редкий химонантус, цветы которого похожи на маленьких осьминогов, а в конце осени на сальном дереве поспели плоды, которые могут использовать для биодизеля.

Кроме того, в июле в сочинском дендрарии цветет голубая пальма с шипами, в августе там зреют токсичные яблоки, от которых нет противоядия, а на декабрь приходится цветение карамельно дерева.