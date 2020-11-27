В Сочи на сальном дереве созрели плоды, которые могут использовать для биодизеля

В Сочи 27 ноября на сапиуме салоносном появились плоды, которые традиционно созревают с февраля по ноябрь

«Плоды представляют собой коробочку 10-12 мм с семенами, которые покрыты слоем тугоплавкого жира, похожего на воск», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Сальное дерево считается третьей по урожайности культуре в мире по производству технического масла после водорослей и масличной пальмы. Родина растения — Восточная Азия. У масел из семян есть шанс стать основой для производства биодизеля, благодаря высокой производительности. Листья и корни сапиума обладают лекарственными свойствами.

«Семена сального дерева содержат до 50% масла, которое используется для изготовления лаков и высококачественных красок из-за его быстросохнущих свойств», — добавили в нацпарке.

Как писали Юга.ру, в начале ноября в Сочи распустился редкий химонантус, цветы которого похожи на маленьких осьминогов. А в октябре на курорте созрели съедобные плоды на «желейной» пальме. Ранее Юга.ру рассказывали, что в июле в сочинском дендрарии цветет голубая пальма с шипами, в августе на курорте зреют токсичные яблоки, от которых нет противоядия, а на декабрь приходится цветение карамельно дерева.