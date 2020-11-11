В Сочи распустился редкий химонантус, цветы которого похожи на маленьких осьминогов

Саженец горной сливы кустарника подарил дендропарку пять лет назад основатель и директор Субтропического ботанического сада Кубани Юрий Карпун. Родина зимоцвета — Китай.

«Зацветает растение осенью. Цветы диаметром не более сантиметра трогают своей формой: эти крохи со множеством лепестков напоминают собой маленьких осьминогов или толстолапых паучков. Особой нежности добавляет окрас лепестков — он может быть белым или желтым», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Аромат у бутонов практически полностью отсутствует, цветение зимоцвета продлится до середины зимы. В нацпарке добавили, что горная слива хороша как профилактическое средство при простудных заболеваниях. Лекарства на основе ее частей используют для лечения ревматизма, кашля, головных болей и других недугов.

Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи созрели съедобные плоды на «желейной» пальме. Ранее Юга.ру рассказывали, что в июле в сочинском дендрарии цветет голубая пальма с шипами, в августе на курорте зреют токсичные яблоки, от которых нет противоядия, а на декабрь приходится цветение карамельного дерева.