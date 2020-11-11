В Сочи распустился редкий химонантус, цветы которого похожи на маленьких осьминогов

Краснодарский край

Распечатать

В Сочинском парке «Дендрарий» в ноябре распустился редкий химонантус или зимоцвет блестящий

Саженец горной сливы кустарника подарил дендропарку пять лет назад основатель и директор Субтропического ботанического сада Кубани Юрий Карпун. Родина зимоцвета — Китай.

«Зацветает растение осенью. Цветы диаметром не более сантиметра трогают своей формой: эти крохи со множеством лепестков напоминают собой маленьких осьминогов или толстолапых паучков. Особой нежности добавляет окрас лепестков — он может быть белым или желтым», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Аромат у бутонов практически полностью отсутствует, цветение зимоцвета продлится до середины зимы. В нацпарке добавили, что горная слива хороша как профилактическое средство при простудных заболеваниях. Лекарства на основе ее частей используют для лечения ревматизма, кашля, головных болей и других недугов.

Как писали Юга.ру, в октябре в Сочи созрели съедобные плоды на «желейной» пальме. Ранее Юга.ру рассказывали, что в июле в сочинском дендрарии цветет голубая пальма с шипами, в августе на курорте зреют токсичные яблоки, от которых нет противоядия, а на декабрь приходится цветение карамельного дерева.

Парки Растениеводство Сочи

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Краснодаре за повторное нарушение ковидных ограничений закрыли бары «Руки Вверх» и «Prime»
«Локо» второй раз уступил «Виртусу» в матче Еврокубка
Глава Краснодара захотел создать в городе систему переработки отходов
В Сочи распустился редкий химонантус, цветы которого похожи на маленьких осьминогов
Власти Краснодара рассказали, хватит ли всем места на городских кладбищах
В Краснодаре к 2034 году хотят сделать более 100 км велодорожек

Лента новостей

Статьи

«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»

Почему россияне боятся вышек сотовой связи?

Статьи

Один не умеет читать, другой говорит на пяти языках

Чего вы не знали о пилотах «Формулы-1»

Статьи

Стамбульский синдром

Город контрастов, правила путешествий и новая реальность

Реклама на портале