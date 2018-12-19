В Сочи зацвело карамельное дерево

В сочинском парке «Дендрарий» в середине декабря зацвел химонантус

Этот эндемик из Китая называют ледяным цветком. Стойкие растения выдерживают минусовые температуры: цветок может заледенеть на морозе, но выжить, а оттаяв под солнцем, продолжить цвести и пахнуть.

«На родине химонантуса юные китаянки по сей день используют его, как праздничное украшение — в дни празднования китайского Нового года вплетают в волосы веточки с аккуратными цветами-звездочками», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.