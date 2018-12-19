В Сочи зацвело карамельное дерево
В сочинском парке «Дендрарий» в середине декабря зацвел химонантус
Этот эндемик из Китая называют ледяным цветком. Стойкие растения выдерживают минусовые температуры: цветок может заледенеть на морозе, но выжить, а оттаяв под солнцем, продолжить цвести и пахнуть.
«На родине химонантуса юные китаянки по сей день используют его, как праздничное украшение — в дни празднования китайского Нового года вплетают в волосы веточки с аккуратными цветами-звездочками», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
Желтые цветы с бордово-сиреневой сердцевиной напоминают орхидею, однако их размер меньше — 1–3 см в диаметре.
За редкий аромат растение получило название «карамельное дерево». Цветок сочетает ароматы абрикоса, сирени, апельсина, розы, белого чая и бергамота.
Как сообщали Юга.ру, в середине декабря в горах Сочи зацвел подснежник ризенский.
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