В Сочи зацвело карамельное дерево

Краснодарский край

Распечатать

В сочинском парке «Дендрарий» в середине декабря зацвел химонантус

Этот эндемик из Китая называют ледяным цветком. Стойкие растения выдерживают минусовые температуры: цветок может заледенеть на морозе, но выжить, а оттаяв под солнцем, продолжить цвести и пахнуть.

«На родине химонантуса юные китаянки по сей день используют его, как праздничное украшение — в дни празднования китайского Нового года вплетают в волосы веточки с аккуратными цветами-звездочками», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Химонантус, или ледяной цветок © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
Химонантус, или ледяной цветок © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
Химонантус, или ледяной цветок © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка
Химонантус, или ледяной цветок © Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Желтые цветы с бордово-сиреневой сердцевиной напоминают орхидею, однако их размер меньше — 1–3 см в диаметре.

Читайте также:

За редкий аромат растение получило название «карамельное дерево». Цветок сочетает ароматы абрикоса, сирени, апельсина, розы, белого чая и бергамота.

Как сообщали Юга.ру, в середине декабря в горах Сочи зацвел подснежник ризенский.

Парки Погода Сочи Экология
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Симферополе найден мертвым бывший председатель суда, который ушел в отставку
Жители Краснодара нашли на улице медведицу. Полиция проверила ее владельца
С дорог Музыкального микрорайона Краснодара откачали воду
Госдума приняла закон о декриминализации репостов
В Сочи зацвело карамельное дерево
Пятилетний мальчик и пенсионерка погибли при пожаре в Новокубанском районе

Лента новостей

Статьи

Возможен ли всерьез речной общественный транспорт в Краснодаре?

Комментарии архитекторов и урбанистов

Статьи

Клод Моне, Сергей Бурунов и Мэгги Джилленхол

В кино с 20 декабря

Статьи

Футбол, космос, кулинария, время

И еще шесть книг, которые стоит подарить ребенку на Новый год

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале