Голубая пальма с шипами зацвела в Сочи

В сочинском парке «Дендрарий» в середине июля зацвела голубая пальма, или эритея вооруженная

Это растение, которое также называют мексиканской пальмой, родом из Аризоны и северной части Калифорнии. Оно может вырасти до 15 метров в высоту.

Основное отличие эритеи от других видов пальм, растущих в Сочи, — свисающие кисти мелких соцветий длиной четыре-пять метров.

«Название "голубая пальма" получено растением за серебристо-голубой налет на красивых веероподобных листьях, а "вооруженная" было добавлено за наличие на длинных черешках угрожающего вида шипов», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.