Голубая пальма с шипами зацвела в Сочи
В сочинском парке «Дендрарий» в середине июля зацвела голубая пальма, или эритея вооруженная
Это растение, которое также называют мексиканской пальмой, родом из Аризоны и северной части Калифорнии. Оно может вырасти до 15 метров в высоту.
Основное отличие эритеи от других видов пальм, растущих в Сочи, — свисающие кисти мелких соцветий длиной четыре-пять метров.
«Название "голубая пальма" получено растением за серебристо-голубой налет на красивых веероподобных листьях, а "вооруженная" было добавлено за наличие на длинных черешках угрожающего вида шипов», — рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.
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В дендрарии растет три голубых пальмы. Самая старая из них находится рядом с виллой «Надежда». Растение возрастом 123 года достигло около 10 метров в высоту. Две другие голубые пальмы растут в разных местах парка.
Сотрудники дендрария недавно высадили еще более десятка молодых эритей вооруженных, чьи семена получили от коллег из Абхазии.
Как сообщали Юга.ру, в марте в сочинском дендрарии раньше срока распустилась сакура, а в мае на курорте цвело ядовитое растение, схожее с японской вишней.
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