В Сочи созрели токсичные яблоки, от которых нет противоядия

Краснодарский край

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В августе в Сочинском национальном парке поспели ядовитые плоды тунга Форда, похожие на зеленые яблоки

В пресс-службе нацпарка 13 августа сообщили, что в верхней части парка «Дендрарий», недалеко от Сада непрерывного цветения и Сада птиц созрели плоды тунга, которое также называют масляным деревом. Плоды тунга напоминают яблоки, а в спелом виде — инжир.

«Тунг Форда (Vernicia fordii) — это листопадное дерево из семейства Молочайные. Произрастает в Китае и Северном Вьетнаме, культивируется в странах тропической Азии, Африки и Южной Америки, на Антильских островах, в Австралии и Новой Зеландии. В Россию тунг привез в 1897 году ботаник Андрей Краснов», — рассказали в пресс-службе заповедника.

Цвести и плодоносить тунг начинает на третьем году жизни, максимально плодоносит в возрасте 10-20 лет, а затем его урожайность падает. Продолжительность жизни тунга — около 35 лет.

В конце весны дерево начинает цвести, а летом дает плоды. Изначально они зеленые, но потом начинают темнеть. Внутри мякоти плодов есть семена с белой сердцевиной, из которых добывают особое масло. Оно имеет неприятный запах и сильно ядовитое, при попадании на кожу вызывает ожоги. Тем не менее, из масла тунга изготавливают лаки, краски и эмали для покрытия самолетов и кораблей.

В администрации сочинского нацпарка напомнили посетителям, что практически все части этого растения крайне ядовиты, для человека — смертельно опасны, поэтому не стоит пробовать на вкус его плоды, листья и цветы. Кроме того, противоядия от отравления токсинами тунга до сих пор не существует.

Ранее Юга.ру писали о других ядовитых растениях, которые созрели или зацвели в заповеднике. Так, в начале лета в нацпарке распустилась магнолия, сладко-лимонный аромат которой может вызвать головную боль и головокружение. В июне там зацвели ядовитый олеандр и аленький цветочек — паразит, а в конце июля созрела ядовитая лавровишня.

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