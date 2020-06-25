В Сочи зацвели ядовитый олеандр и аленький цветочек-паразит

Краснодарский край

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В Сочи в июне распустились опасные цветы — олеандры и фелипея красная

Фелипея красная зацвела в Кавказском заповеднике. Ее крупный цветок отличается необычно яркой окраской, за что и получил название «аленький».

«Прикрепляясь и питаясь на корнях своего хозяина — псефеллюса (родственник василька), фелипея не нуждается в фотосинтезе: в ее клетках нет хлорофилла, а значит, прощай, зеленый цвет и листья», — объяснили в пресс-службе заповедника.

В Сочинском нацпарке зацвели олеандры. Эти цветы — главное летнее украшение парка «Дендрарий», однако растение очень опасно.

Ядовитым считается и мед от пчел, собиравших пыльцу с олеандра. Также были зафиксированы случаи смерти после употребления чая из цветов олеандра.

«Листья, ветви и особенно сок растения в своем составе содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать нарушение сердечного ритма и даже смерть у людей и животных. Причиной отравления становятся содержащиеся в большом количестве в растении гликозиды, биологически активные вещества, которые активизируют работу сердечной мышцы и могут нарушить проводимость импульсов внутри сердца», — предупредили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Отравление олеандром проявляется сильной тошнотой, нарушением дыхания, сердцебиения, чувством тяжести в груди. Могут возникнуть слуховые и зрительные галлюцинации, временная потеря слуха.

Напомним, также в июне в Сочи распустилось еще одно ядовитое растение — магнолии. Сладко-лимонный аромат магнолий может вызвать головную боль и головокружение.

Заповедники Парки Растениеводство Сочи

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