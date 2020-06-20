В Сочи распустились магнолии

В Сочи в июне распустились магнолии, которые считают символом курортного лета

В сочинском парке «Дендрарий» распустились одновременно три вечнозеленых видов этих экзотов: крупноцветковая, виргинская и магнолия Делавея. Сливочно-белые цветы отличаются размерами — лепестки могут вырастать в длину до 25-30 см. Однако цветы ядовиты.

«Магнолия — ядовитое растение. Ее сладко-лимонный аромат может вызвать головную боль и головокружение», — напомнили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Представитель пресс-службы рассказала, что во времена правления Китайского императора листья магнолии считались самым большим деликатесом.

Как писали Юга.ру, в июне в Сочи зацвели тюльпановое, винное, ландышевое дерево и редкая дикая орхидея.