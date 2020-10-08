В Сочи созрели съедобные плоды на «желейной» пальме

Это бутия головчатая — растение родом из Южной Америки. Пальма имеет утолщение у основания ствола, за что и получила свое название. Летом она цветет, а к осени на ней созревают ароматные плоды.

«Плоды напоминают собой небольшие абрикосы, они душистые, с волокнистой мякотью и маленькой косточкой, которая похожа на маленький кокосовый орешек, — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка. — Многие отмечают хорошо выраженный, сладко-кислый вкус этих костянок. По вкусу они напоминают мушмулу».

Плоды пальмы можно есть сырыми. Кроме того, из них готовят варенье, джем и наливки.