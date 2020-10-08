В Сочи созрели съедобные плоды на «желейной» пальме
В сочинском парке «Дендрарий» в начале октября созрела «желейная» пальма
Это бутия головчатая — растение родом из Южной Америки. Пальма имеет утолщение у основания ствола, за что и получила свое название. Летом она цветет, а к осени на ней созревают ароматные плоды.
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«Плоды напоминают собой небольшие абрикосы, они душистые, с волокнистой мякотью и маленькой косточкой, которая похожа на маленький кокосовый орешек, — рассказали в пресс-службе Сочинского нацпарка. — Многие отмечают хорошо выраженный, сладко-кислый вкус этих костянок. По вкусу они напоминают мушмулу».
Плоды пальмы можно есть сырыми. Кроме того, из них готовят варенье, джем и наливки.
Пышные «желейные» пальмы растут в парке «Дендрарий» около виллы «Надежда», а также чуть выше Сада непрерывного цветения. В пресс-службе нацпарка напомнили, что в дендрарии представлены и другие редкие пальмы, в том числе слоновая, из ствола которой добывают сок для вина, а также капустная — сабаль пальметто.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в июле в сочинском дендрарии цветет голубая пальма с шипами, в августе на курорте зреют токсичные яблоки, от которых нет противоядия, а на декабрь приходится цветение карамельного дерева.
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