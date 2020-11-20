Роспотребнадзор Кубани назвал растущее число коронавирусных случаев «стабилизацией темпов прироста»

Напомним, в России и Краснодарском крае с конца октября продолжает расти ежесуточное число заражений коронавирусом. Так, если взять сегодняшнее количество инфицированных в регионе и месяц назад, разница составит 66%: 20 октября в крае выявили 105 человек с ковидом, 20 ноября — 172.

Тем не менее, Роспотребнадзор отмечал, что введение карантина не требуется, так как сегодня, когда с болезнью стали лучше знакомы, критерии оценки необходимости ограничительных мер изменились.

5 ноября власти Краснодарского края провели оперштаб и заявили, что в крае не будут вводить новые ограничения. При этом в регионе продлили режим повышенной готовности до 1 декабря.