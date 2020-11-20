Роспотребнадзор Кубани назвал растущее число коронавирусных случаев «стабилизацией темпов прироста»
20 ноября Роспотребнадзор Краснодарского края рассказал об эпидемиологической ситуации в регионе
Напомним, в России и Краснодарском крае с конца октября продолжает расти ежесуточное число заражений коронавирусом. Так, если взять сегодняшнее количество инфицированных в регионе и месяц назад, разница составит 66%: 20 октября в крае выявили 105 человек с ковидом, 20 ноября — 172.
Тем не менее, Роспотребнадзор отмечал, что введение карантина не требуется, так как сегодня, когда с болезнью стали лучше знакомы, критерии оценки необходимости ограничительных мер изменились.
5 ноября власти Краснодарского края провели оперштаб и заявили, что в крае не будут вводить новые ограничения. При этом в регионе продлили режим повышенной готовности до 1 декабря.
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Позже эпидобстановку оценили в мэрии Краснодара. Замначальника по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Сергей Звягинцев отмечал, что она «стабильно напряженная».
А 10 ноября эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация «крайне нестабильная» и в стране еще некоторое время будет продолжаться рост случаев инфицирования. В свою очередь, другой эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов 17 ноября сказал, что в 25 регионах наблюдается «закономерный рост», еще в 60 «эпидроцесс» находится в других фазах. «Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», отмечал он.
19 ноября на очередном оперштабе власти края снова заявили, что ситуация находится под контролем и вводить новые ограничения не требуется. А на следующий день оперштаб провел брифинг по вопросам коронавируса с представителем Роспотребнадзора Верой Скорбовенко.
«Эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции на сегодня можно считать как стабилизацию темпов прироста. Показатель 306 человек на 100 тысяч населения», — заявила она.
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