Роспотребнадзор рассказал, стоит ли ждать на Кубани возобновления карантина

22 октября на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная прокомментировала слухи о скором введении карантина по коронавирусу

Напомним, в Краснодарском крае карантин на фоне распространения коронавируса вводили с 31 марта по 21 июня. Сейчас в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. При этом на Кубани растет число инфицированных. Последние данные можно посмотреть тут. 22 октября представитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная рассказала, ожидается ли снова на Кубани введение карантина: «Абсолютное число случаев сегодня не является критерием для применения каких-то мер, даже в прогнозе. Надо понять ситуацию. В марте, апреле, мае мы не знали, что это за инфекция, которая возникла и начала расти в тот момент, когда все ОРВИ снизились».

Гречаная добавила, что сегодня, когда с болезнью уже лучше знакомы, критерии оценки и прогноза введения ограничительных мер изменились. И теперь, даже если в крае будут в сутки фиксировать по 180-200 случаев инфицирования, это не станет поводом для введения карантина. «Тем более что сейчас мы заходим в рост гриппа и ОРВИ. Мы даже по этим инфекциям, которые мы знаем 50-60 лет, каждую неделю прирастаем на 500 человек. И мы ничего не закрываем. Ковид войдет в ту же тактику, какая будет по гриппу и по ОРВИ», — сообщила представитель Роспотребнадзора. Она отметила, что в ведомстве есть прогноз относительно дальнейшего роста числа заболевших: «Прогноз есть: подрастем мы, конечно, немножко. Способствовать этому будет и погода, и большее пребывание в закрытых помещениях, и какие-то увеличенные контакты. Конечно, есть несознательные люди, которые принципиально ходят без масок либо ходят неправильно. Но этот человеческий фактор всегда есть во всех инфекциях».