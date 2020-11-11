Власти Кубани опубликовали список из 26 медиков, которые умерли от COVID-19
Власти Краснодарского края 11 ноября сообщили, что за период пандемии в регионе от коронавируса умерли 26 медиков
В распоряжении портала Юга.ру оказался официальный список медицинских работников, умерших от COVID-19. Данные, указанные в документе, подтвердили в пресс-службе минздрава Кубани.
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В список вошли 26 человек: 5 — из Краснодара, 3 — из Лабинского района, по 2 — из Сочи, Белореченска, Армавира и Каневского района, по 1 — из Кропоткина, Белореченска, Усть-Лабинска и Геленджика, а также Кавказского, Мостовского, Крымского, Тбилисского, Абинского, Крыловского и Красноармейского районов.
В списке не названы имена некоторых медиков, так как их родственники запретили открыто публиковать личные данные умерших.
Краснодар
- Фельдшер скорой помощи ГБУЗ «Краснодарская больница скорой медицинской помощи» Марина Григорьевна Ефремова
- Заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Александра Гениевна Верменко
- Заведующий рентгенотделением ГБУЗ «Городская клиническая больница (ГКБ) № 3 Краснодара» Олег Игоревич Черджиев
- Медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ № 3 Краснодара»
- Врач общей практики Городской поликлиники № 13 Краснодара
Лабинский район
- Врач-анестезиолог-реаниматолог Лабинской ЦРБ Юрий Валентинович Покопцев
- Заведующий рентгеновским отделением — врач-рентгенолог Лабинской ЦРБ Алексей Николаевич Васильченко
- Медицинская сестра Лабинской ЦРБ Татьяна Васильевна Марченко
Сочи
- Врач-терапевт городской поликлиники № 2 Сочи
- Врач-терапевт участковый Городской больницы № 3 Сочи Игорь Всеволодович Шкрабатовский
Белореченский район
- Акушер женской консультации, рентгенолаборант Белореченской ЦРБ Вера Николаевна Кутова
- Рентгенолаборант Белореченской ЦРБ Рита Михайловна Деревесникова
Армавир
- Врач Армавирского онкодиспансера Владислав Викторович Суслин
- Медицинская сестра кабинета врача кардиолога ЖД поликлиники № 4 на станции Армавир ЧУЗ «Клиническая больница» РЖД-Медицина Краснодара
Каневской район
- Врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «Каневская ЦРБ» Светлана Борисовна Сосновая
- Заведующий хирургическим отделением Каневской ЦРБ Сергей Анатольевич Зорин
Другие районы и города региона:
- Санитарка ГБУЗ Городская больница Кропоткина
- Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Кавказской ЦРБ Геннадий Николаевич Пырков
- Медсестра Мостовской ЦРБ Людмила Викторовна Кравченко
- Заведующий анестезиологическим отделением ГБУЗ «Крымская ЦРБ» Александр Витальевич Уринов
- Врач-уролог Усть-Лабинской ЦРБ
- Заведующий врачебной амбулатории села Кабардинка ГБУЗ «Городская поликлиника Геленджик» Анатолий Анатольевич Комаров
- Медсестра терапевтического отделения Тбилисской ЦРБ
- Рентгенолаборант Абинской ЦРБ
- Медицинская сестра Крыловой ЦРБ
- Участковая медицинская сестра Марьянской врачебной амбулатории ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» Ольга Алексеевна Шумлянская
Напомним, в мае «Медиазона» выпускала исследование о том, что в России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах. Журналисты предположили, что это может быть сязано с высоким профессиональным риском из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) либо с занижением статистики по коронавирусу. В начале июня главврач ККБ № 1 Владимир Порханов сказал, что одна из причин заболеваемости COVID-19 среди медиков — неправильное использование СИЗ. При этом фельдшер абинской больницы рассказывал, что медперсоналу почти не выдают маски.
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