Власти Кубани опубликовали список из 26 медиков, которые умерли от COVID-19

Власти Краснодарского края 11 ноября сообщили, что за период пандемии в регионе от коронавируса умерли 26 медиков

В распоряжении портала Юга.ру оказался официальный список медицинских работников, умерших от COVID-19. Данные, указанные в документе, подтвердили в пресс-службе минздрава Кубани.

В список вошли 26 человек: 5 — из Краснодара, 3 — из Лабинского района, по 2 — из Сочи, Белореченска, Армавира и Каневского района, по 1 — из Кропоткина, Белореченска, Усть-Лабинска и Геленджика, а также Кавказского, Мостовского, Крымского, Тбилисского, Абинского, Крыловского и Красноармейского районов.

В списке не названы имена некоторых медиков, так как их родственники запретили открыто публиковать личные данные умерших.