Власти Кубани опубликовали список из 26 медиков, которые умерли от COVID-19

Краснодарский край

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Власти Краснодарского края 11 ноября сообщили, что за период пандемии в регионе от коронавируса умерли 26 медиков

В распоряжении портала Юга.ру оказался официальный список медицинских работников, умерших от COVID-19. Данные, указанные в документе, подтвердили в пресс-службе минздрава Кубани.

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В список вошли 26 человек: 5 — из Краснодара, 3 — из Лабинского района, по 2 — из Сочи, Белореченска, Армавира и Каневского района, по 1 — из Кропоткина, Белореченска, Усть-Лабинска и Геленджика, а также Кавказского, Мостовского, Крымского, Тбилисского, Абинского, Крыловского и Красноармейского районов.

В списке не названы имена некоторых медиков, так как их родственники запретили открыто публиковать личные данные умерших.

Краснодар

  • Фельдшер скорой помощи ГБУЗ «Краснодарская больница скорой медицинской помощи» Марина Григорьевна Ефремова
  • Заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Александра Гениевна Верменко
  • Заведующий рентгенотделением ГБУЗ «Городская клиническая больница (ГКБ) № 3 Краснодара» Олег Игоревич Черджиев
  • Медицинская сестра ГБУЗ «ГКБ № 3 Краснодара»
  • Врач общей практики Городской поликлиники № 13 Краснодара

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Лабинский район

Сочи

  • Врач-терапевт городской поликлиники № 2 Сочи
  • Врач-терапевт участковый Городской больницы № 3 Сочи Игорь Всеволодович Шкрабатовский 

Белореченский район

  • Акушер женской консультации, рентгенолаборант Белореченской ЦРБ Вера Николаевна Кутова
  • Рентгенолаборант Белореченской ЦРБ Рита Михайловна Деревесникова

Армавир

  • Врач Армавирского онкодиспансера Владислав Викторович Суслин
  • Медицинская сестра кабинета врача кардиолога ЖД поликлиники № 4 на станции Армавир ЧУЗ «Клиническая больница» РЖД-Медицина Краснодара

Каневской район

  • Врач-психиатр-нарколог ГБУЗ «Каневская ЦРБ» Светлана Борисовна Сосновая
  • Заведующий хирургическим отделением Каневской ЦРБ Сергей Анатольевич Зорин

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Другие районы и города региона:

  • Санитарка ГБУЗ Городская больница Кропоткина
  • Фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи Кавказской ЦРБ Геннадий Николаевич Пырков
  • Медсестра Мостовской ЦРБ Людмила Викторовна Кравченко
  • Заведующий анестезиологическим отделением ГБУЗ «Крымская ЦРБ» Александр Витальевич Уринов
  • Врач-уролог Усть-Лабинской ЦРБ
  • Заведующий врачебной амбулатории села Кабардинка ГБУЗ «Городская поликлиника Геленджик» Анатолий Анатольевич Комаров
  • Медсестра терапевтического отделения Тбилисской ЦРБ
  • Рентгенолаборант Абинской ЦРБ
  • Медицинская сестра Крыловой ЦРБ
  • Участковая медицинская сестра Марьянской врачебной амбулатории ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» Ольга Алексеевна Шумлянская

Напомним, в мае «Медиазона» выпускала исследование о том, что в России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах. Журналисты предположили, что это может быть сязано с высоким профессиональным риском из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) либо с занижением статистики по коронавирусу. В начале июня главврач ККБ № 1 Владимир Порханов сказал, что одна из причин заболеваемости COVID-19 среди медиков — неправильное использование СИЗ. При этом фельдшер абинской больницы рассказывал, что медперсоналу почти не выдают маски.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ смерть

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