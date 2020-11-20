На Кубани ковид подтвердился у еще 172 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Власти Краснодарского края 20 ноября сообщили о 172 новых случаях коронавируса в регионе и шести смертях

Согласно федеральной статистике, за последние сутки в России выявили 24 тыс. 318 заболевших коронавирусом. При этом 24,4% инфицированных болели бессимптомно, уточнил RT. Всего к 20 ноября ковидом заразились 2 млн 39 тыс. 926 жителей России.

За все время умерли 35 тыс. 311 пациентов, в том числе 461 — за прошлый день. Однако 1 млн 551 тыс. 414 человек были выписаны с выздоровлением (+24 тыс. 758 за сутки).

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 6 тыс. 902, Санкт-Петербурге — 2 тыс. 394 и Московской области — 887.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 311, Ставропольский край — 218, Крым — 203, Краснодарский край — 172, Дагеста — 107, Кабардино-Балкария — 90, Карачаево-Черкесия — 85, Адыгея — 79, Ингушетия — 73, Северная Осетия — 72, Чечня — 69, Севастополь — 56.

По данным оперштаба Кубани, из 172 новых заболевших 99 женщин и 73 мужчины, в том числе 3 ребенка. Самому младшему пациенту 4 года, а старшему — 96 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 48;
  • в Динском районе — 20;
  • в Анапе — 18;
  • в Белореченском районе — 7;
  • в Новороссийске, Ейском и Лабинском районах — по 6;
  • в Туапсинском, Красноармейском, Темрюкском и Усть-Лабинском, а также в Сочи и Геленджике — по 5;
  • в Выселковском, Крымском и Мостовском районах — по 4;
  • в Апшеронском — три;
  • в Горячем Ключе, Кореновском, Курганинском, Тимашевском и Белоглинском районах — по 2;
  • в Абинском, Каневском, Отрадненском, Северском, Новопокровском и Новокубанском — по 1.

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В краевом министерстве здравоохранения уточнили, что за все время в лабораториях региона провели 1 млн 611 тыс. 528 исследований на COVID-19. Показатель заболеваемости увеличился до 359 случаев на 100 тыс. населения Кубани. К 20 ноября ковид подтвердился у 20 тыс. 376 жителей края.

За все время выздоровели 13 тыс. 335 заболевших. Медики не смогли спасти 533 пациентов, из них шестеро скончались за прошлые сутки. Еще 42 кубанца находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.

В медучреждения Кубани с подозрением на коронавирус обратились 87 тыс. 105 жителей. В поликлиниках с неподтвержденным диагнозом наблюдаются 69 тыс. 25 человек.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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