«Намечается тенденция к стабилизации». Эпидемиолог рассказал о коронавирусной ситуации в России

Краснодарский край, Вся Россия

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17 ноября в Роспотребнадзоре рассказали, какая в России эпидемиологическая обстановка на фоне коронавируса

Напомним, 10 ноября эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация крайне нестабильная и в стране еще некоторое время за счет регионов будет продолжаться рост случаев инфицирования COVID-19:

«После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх».

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17 ноября коронавирусную ситуацию оценил коллега Пшеничной, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что «рост заболеваемости коронавирусом сейчас идет не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов». Тем не менее эпидобстановка может улучшиться.

«Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная. В 25 регионах отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — сказал Горелов корреспонденту РИА «Новости».

Эпидемиолог добавил, что ежедневное число случаев не имеет принципиального значения, только если это не рост по экспоненте, и что к сегодняшней статистике «все абсолютно готовы».

«Надо отметить, что обычно в декабре приходит еще и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа», — процитировал его RT.

Здравоохранение Коронавирус Роспотребнадзор

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