17 ноября в Роспотребнадзоре рассказали, какая в России эпидемиологическая обстановка на фоне коронавируса

Напомним, 10 ноября эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила , что ситуация крайне нестабильная и в стране еще некоторое время за счет регионов будет продолжаться рост случаев инфицирования COVID-19:

17 ноября коронавирусную ситуацию оценил коллега Пшеничной, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что «рост заболеваемости коронавирусом сейчас идет не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов». Тем не менее эпидобстановка может улучшиться.

«Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная. В 25 регионах отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — сказал Горелов корреспонденту РИА «Новости».

Эпидемиолог добавил, что ежедневное число случаев не имеет принципиального значения, только если это не рост по экспоненте, и что к сегодняшней статистике «все абсолютно готовы».

«Надо отметить, что обычно в декабре приходит еще и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа», — процитировал его RT.