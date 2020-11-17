«Намечается тенденция к стабилизации». Эпидемиолог рассказал о коронавирусной ситуации в России
17 ноября в Роспотребнадзоре рассказали, какая в России эпидемиологическая обстановка на фоне коронавируса
Напомним, 10 ноября эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация крайне нестабильная и в стране еще некоторое время за счет регионов будет продолжаться рост случаев инфицирования COVID-19:
«После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх».
17 ноября коронавирусную ситуацию оценил коллега Пшеничной, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что «рост заболеваемости коронавирусом сейчас идет не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других субъектов». Тем не менее эпидобстановка может улучшиться.
«Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная. В 25 регионах отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный. Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации», — сказал Горелов корреспонденту РИА «Новости».
Эпидемиолог добавил, что ежедневное число случаев не имеет принципиального значения, только если это не рост по экспоненте, и что к сегодняшней статистике «все абсолютно готовы».
«Надо отметить, что обычно в декабре приходит еще и грипп, возможна микст-инфекция, и важно защитить себя от гриппа», — процитировал его RT.
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