«Идет вторая волна». Кубанские врачи попросили запретить новогодние корпоративы и утренники

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 ноября состоялось очередное заседание краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом

Напомним, 11 ноября департамент потребсферы Краснодарского края предупредил владельцев заведений общепита, что из-за коронавируса в регионе запрещено проводить новогодние корпоративы и банкеты.

17 ноября артисты рассказали порталу Юга.ру, что пока не знают, что ждет их на зимние праздники и будут ли разрешены утренники, ведь в постановлении говорилось только про развлекательные программы для взрослых. Министерству культуры Краснодарского края тоже было неизвестно о новогодних елках.

На очередном заседании оперштаба 19 ноября главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов заявил, что идет вторая волна коронавируса, поэтому этот Новый год должен стать домашним праздником.

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«Идет вторая волна. Этот новый год надо праздновать осторожно, он должен стать домашним. Сейчас всем нужно взять себя в руки и понимать, что ночные клубы и праздничные массовые мероприятия — это разносчики инфекции. Такой год — нужно воздержаться», — отметил Порханов.

Его поддержала и главврач Специализированной клинической детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова. Она напомнила, что помимо коронавируса с наступлением холодов растет число случаев гриппа и ОРВИ.

Таким образом, в оперштабе решили запретить:

  • новогодние детские утренники;
  • массовые гуляния на улицах;
  • корпоративы.

Кроме того, заведения общепита по-прежнему могут работать только до полуночи, новогодняя ночь исключением не станет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил также проработать алгоритм работы храмов в рождественские праздники.

Отметим, что все запреты действуют в рамках режима повышенной готовности, который пока что продлили до 1 декабря. На каком основании власти заранее ограничили проведение новогодних мероприятий — неизвестно. Официальный документ на момент написания новости на сайте краевой администрации еще не разместили.

Напомним, в начале июня Порханов говорил, что Кубань выходит на плато по коронавирусу, но прогнозировал новую вспышку в сентябре. Тогда врач предупреждал Кондратьева, что миграция туристов из регионов может значительно ухудшить эпидобстановку в крае.

Вениамин Кондратьев Владимир Порханов Коронавирус Краснодар Новый год Праздники Развлечения

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