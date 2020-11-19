«Идет вторая волна». Кубанские врачи попросили запретить новогодние корпоративы и утренники
В Краснодаре 19 ноября состоялось очередное заседание краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом
Напомним, 11 ноября департамент потребсферы Краснодарского края предупредил владельцев заведений общепита, что из-за коронавируса в регионе запрещено проводить новогодние корпоративы и банкеты.
17 ноября артисты рассказали порталу Юга.ру, что пока не знают, что ждет их на зимние праздники и будут ли разрешены утренники, ведь в постановлении говорилось только про развлекательные программы для взрослых. Министерству культуры Краснодарского края тоже было неизвестно о новогодних елках.
На очередном заседании оперштаба 19 ноября главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов заявил, что идет вторая волна коронавируса, поэтому этот Новый год должен стать домашним праздником.
«Идет вторая волна. Этот новый год надо праздновать осторожно, он должен стать домашним. Сейчас всем нужно взять себя в руки и понимать, что ночные клубы и праздничные массовые мероприятия — это разносчики инфекции. Такой год — нужно воздержаться», — отметил Порханов.
Его поддержала и главврач Специализированной клинической детской инфекционной больницы Нафисет Тхакушинова. Она напомнила, что помимо коронавируса с наступлением холодов растет число случаев гриппа и ОРВИ.
Таким образом, в оперштабе решили запретить:
- новогодние детские утренники;
- массовые гуляния на улицах;
- корпоративы.
Кроме того, заведения общепита по-прежнему могут работать только до полуночи, новогодняя ночь исключением не станет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев попросил также проработать алгоритм работы храмов в рождественские праздники.
Отметим, что все запреты действуют в рамках режима повышенной готовности, который пока что продлили до 1 декабря. На каком основании власти заранее ограничили проведение новогодних мероприятий — неизвестно. Официальный документ на момент написания новости на сайте краевой администрации еще не разместили.
Напомним, в начале июня Порханов говорил, что Кубань выходит на плато по коронавирусу, но прогнозировал новую вспышку в сентябре. Тогда врач предупреждал Кондратьева, что миграция туристов из регионов может значительно ухудшить эпидобстановку в крае.
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