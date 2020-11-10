«Ситуация оказалась крайне нестабильной». Эпидемиолог высказалась о росте числа заболевших коронавирусом осенью в России
Эпидемиолог Наталья Пшеничная 10 ноября назвала ситуацию с коронавирусом в России крайне нестабильной
Напомним, в Краснодарском крае за последние сутки пятый день подряд зафиксировали рекордное число новых случаев коронавируса — 146, в Краснодаре при этом выявили 31 инфицированного человека. В ковид-госпиталях региона умерли еще шесть пациентов с коронавирусом, трое из них скончались в больницах краевого центра.
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Накануне на городской планерке в мэрии Краснодара замначальника по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Сергей Звягинцев сообщил, что за все время пандемии COVID-19 подтвердился у 6 тыс. 609 жителей города. Из них 78% — 5 тыс. 153 человека — выздоровели. В инфекционных стационарах краевого центра лечатся 569 заболевших.
«Эпидемиологическую обстановку в Краснодаре по состоянию на 9 ноября можно оценить как стабильно напряженную», — отметил Звягинцев.
Мнение о том, что говорить о пике по заболеваемости коронавирусом в России пока преждевременно, высказала 10 ноября и замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Ситуация оказалась крайне нестабильной. После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх. Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном за счет регионов», — процитировало Пшеничную РИА «Новости».
По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом в регионах России начался в разное время, поэтому осенний пик придется на разный период, написал RT.
Как сообщали Юга.ру, 9 октября в России впервые зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии, на Кубани с начала прошлого месяца также наблюдается неуклонный рост инфицированных.
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