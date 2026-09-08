Без «Мстителей» и «Дюны»? В российских кинотеатрах могут перестать показывать зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания»

В кинотеатрах России до Нового года могут отказаться от практики теневого показа зарубежных блокбастеров

По его словам, кинопрокатчики могут отказаться от практики «в течение ближайших двух-трех месяцев». Однако правила кинопоказа, которые позволяют демонстрировать фильмы по предсеансовому обслуживанию и утверждены Правительством РФ, действуют до 1 марта 2028 года.

При этом утвержденные правительством правила кинопоказа, позволяющие «теневой прокат», действуют до 1 марта 2028 года.

7 сентября председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Национальной службе новостей», что к Новому году в кинотеатрах России могут перестать показывать зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания».

Также Воронков прокомментировал слухи о том, что в России могут перенести показы фильмов «Мстители: Доктор Дум» и «Дюна: Часть третья», которые выходят в мировой прокат 16 и 17 декабря, из-за премьеры «Зимы в Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна.

По его словам, выпуск блокбастеров не планируется ни в декабре, ни в январе, ни в марте 2027 года.

«На сегодняшний день официально не заявлено ни одного дистрибьютора, поэтому говорить о каком-то переносе этих релизов бессмысленно. Даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года», — заявил Воронков.

Новости о переносе зарубежных фильмов прокомментировал директор по стратегии и маркетингу «Атмосферы кино» и дистрибьютор «Зимы в Простоквашино» Николай Борунко. Он заявил, что сообщения о переносе картин — «искусственно созданная ситуация», и добавил, что прокатчики не знают, когда в России покажут «Мстителей» и «Дюну».

Напомним, ранее Ассоциация владельцев кинотеатров и дистрибьютор «Атмосфера кино» попросили кинотеатры отложить премьеру нового фильма про Человека-паука ради отечественной сказки «Последний богатырь. Колобок». Однако на премьеру «Человек-паук: Новый день» в Краснодаре и Ростове-на-Дону раскупили почти все билеты.

Предсеансовое обслуживание ввели в кинотеатрах России после того, как после начала СВО (в марте 2022 года) с рынка ушли крупные зарубежные дистрибьюторы.



Так, зрителю продают билет на фильм, имеющий легальное удостоверение, а перед его началом бесплатно показывают блокбастер. Таким образом показывали «Аватар: Путь воды», «Барби», «Одиссею», «Дьявол носит Прада» и другие голливудские картины, прокат которых был невозможен в России.