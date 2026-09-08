Авиабилеты из Сочи в среднем подешевели на 25% после завершения курортного сезона
Снижение стоимости билетов из аэропорта Сочи оказалось самым заметным среди всех крупных курортных направлений России
8 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что минимальные тарифы на авиабилеты из Сочи на октябрь упали на 24–27% по сравнению с сентябрьскими ценами.
По словам специалистов, это самое заметное снижение среди всех направлений. Динамику объясняют завершением курортного сезона и резким падением спроса на перелеты с Черноморского побережья.
Курорт также входит в топ-3 подешевевших направлений в октябре:
- Санкт-Петербург — Сочи (тариф подешевел на 49,1%);
- Сочи — Новосибирск (тариф подешевел на 46,4%);
- Новосибирск — Сочи (тариф подешевел на 45,8%).
По данным АТОР, минимальная стоимость перелета из Сочи в крупнейшие аэропорты России на 1 октября составила примерно 7,5–7,9 тыс. рублей. Для сравнения соседние Минеральные Воды подешевели не так резко, хотя тоже заметно — минимальный тариф на октябрь опустился до 9,2–9,7 тыс. рублей.
Спад загрузки до 27%:
В остальных регионах падение цен было не таким сильным: средняя стоимость билетов без багажа на октябрь по сравнению с сентябрем снизилась на 8,7%, а медианная — на 12,9%. Тарифы с багажом просели чуть заметнее: в среднем на 10,3%, по медианному значению — на 15,3%. Таким образом, Сочи в этом году подешевел к октябрю почти в три раза сильнее, чем в среднем по рынку.
При этом годовая динамика остается противоположной месячной — в целом по России авиабилеты на октябрь 2026 года оказались на 9–11% дороже, чем годом ранее.
Как писали Юга.ру, 31 августа аэропорты Сочи и Краснодара запустили сервис для пассажиров задержанных рейсов.