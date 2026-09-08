Авиабилеты из Сочи в среднем подешевели на 25% после завершения курортного сезона

8 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что минимальные тарифы на авиабилеты из Сочи на октябрь упали на 24–27% по сравнению с сентябрьскими ценами.

По словам специалистов, это самое заметное снижение среди всех направлений. Динамику объясняют завершением курортного сезона и резким падением спроса на перелеты с Черноморского побережья.

Курорт также входит в топ-3 подешевевших направлений в октябре:

Санкт-Петербург — Сочи (тариф подешевел на 49,1%);

Сочи — Новосибирск (тариф подешевел на 46,4%);

Новосибирск — Сочи (тариф подешевел на 45,8%).

По данным АТОР, минимальная стоимость перелета из Сочи в крупнейшие аэропорты России на 1 октября составила примерно 7,5–7,9 тыс. рублей. Для сравнения соседние Минеральные Воды подешевели не так резко, хотя тоже заметно — минимальный тариф на октябрь опустился до 9,2–9,7 тыс. рублей.