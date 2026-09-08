Экс-вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря мира

Матвей Сафонов вошел в список претендентов на Трофей Льва Яшина

8 сентября стало известно, что экс-вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, играющий за французский ПСЖ, попал в список претендентов на приз имени Льва Яшина — награду лучшему вратарю мира. Трофей Яшина учредил французский журнал France Football в 2019 году.



В России существует одноименная награда, которую вручает издательский дом «Коммерсант» лучшему голкиперу страны по итогам сезона в РПЛ и Кубке России. Поэтому важно не перепутать призы. Отметим, что Сафонов стал первым российским вратарем в истории, который попал в номинацию на Трофей Яшина, а одноименный российский приз он получал ранее дважды — в сезонах 2021/2022 и 2023/2024.

По итогам сезона 2025/2026 футболист сыграл 27 матчей и в 12 из них сохранил ворота «сухими». Кроме того, в августе этого года Сафонов стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. В список претендентов на Трофей Яшина также попали вратари Яссин Буну («Аль-Хиляль»), Тибо Куртуа («Реал»), Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Жоан Гарсия («Барселона»), Эдуар Менди («Аль-Ахли»), Эмилиано Мартинес («Челси»), Давид Райя («Арсенал»), Унаи Симон («Атлетик»), а также Возинья, играющий за сборную Кабо-Верде. Победителя объявят 26 октября в Лондоне. Матвей Сафонов воспитанник клуба «Краснодар». За команду «Краснодара» с 2017 года Сафонов сыграл 175 матчей, в 53 из которых не пропустил ни одного гола. В 2021 году вратарь впервые сыграл за сборную России.



Российский голкипер перешел из ФК «Краснодара» в парижскую команду летом 2024 года за 20 млн евро. По данным сайта Transfermarkt, это стало рекордной суммой, которую любой французский клуб когда-либо платил за вратаря.