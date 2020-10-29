На Кубани десятый раз продлили режим повышенной готовности. Ограничения стали жестче

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать в Краснодарском крае 15 марта, его уже неоднократно продлевали. Параллельно с ним 31 марта ввели карантин, который закончился 21 июня. Начиная с 18 июня, когда стало известно о завершении карантина, режим повышенной готовности продлевали десять раз.

15 октября Кондратьев заодно ужесточил масочный режим в регионе: жители Кубани обязаны использовать маски в общественном транспорте, местах массового пребывания людей, при посещении магазинов, вокзалов и иных зданий. Кроме того, маски надо носить на улице .