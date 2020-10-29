На Кубани десятый раз продлили режим повышенной готовности. Ограничения стали жестче

Краснодарский край

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 октября подписал постановление о продлении режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за коронавируса начал действовать в Краснодарском крае 15 марта, его уже неоднократно продлевали. Параллельно с ним 31 марта ввели карантин, который закончился 21 июня. Начиная с 18 июня, когда стало известно о завершении карантина, режим повышенной готовности продлевали десять раз.

15 октября Кондратьев заодно ужесточил масочный режим в регионе: жители Кубани обязаны использовать маски в общественном транспорте, местах массового пребывания людей, при посещении магазинов, вокзалов и иных зданий. Кроме того, маски надо носить на улице.

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В этот раз почти все ограничения остались прежними: запрещены зрелищные, развлекательные, деловые и культурные мероприятия, если число участников превышает 100 человек. Жителям старше 65 лет, а также людям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями вновь рекомендовали соблюдать режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе администрации края.

Кроме того, теперь все организации края обязаны обеспечивать соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Это правило касается и индивидуальных предпринимателей.

Напомним, к 29 октября на Кубани выявили 17 тыс. 119 случаев заражения коронавирусом, из них 132 — за последние сутки. Выздоровели 11 тыс. 576 пациентов, 407 человек скончались.

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Краснодар

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