Сочинку осудят за осквернение военного мемориала, а ее соучастник ушел на СВО

В Сочи передали в суд уголовное дело местной жительницы, осквернившей в пьяном виде памятник погибшим в Великой Отечественной войне

8 сентября пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что в Сочи перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, обвиняемая в осквернении памятника погибшим в годы ВОВ.

По данным следствия, в Хостинском районе обвиняемая и ее 48-летний знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили противоправные действия возле монумента.