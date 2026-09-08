Сочинку осудят за осквернение военного мемориала, а ее соучастник ушел на СВО

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В Сочи передали в суд уголовное дело местной жительницы, осквернившей в пьяном виде памятник погибшим в Великой Отечественной войне

8 сентября пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю сообщила, что в Сочи перед судом предстанет 46-летняя местная жительница, обвиняемая в осквернении памятника погибшим в годы ВОВ. 

По данным следствия, в Хостинском районе обвиняемая и ее 48-летний знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили противоправные действия возле монумента.

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Следователи квалифицировали их действия по статье об осквернении мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества (пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

Дело в отношении второго фигуранта выделили в отдельное производство и приостановили, потому что мужчина подписал контракт с Министерством обороны и отправился на СВО.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники начали выдавать себя за представителей поисковых отрядов, якобы нашедших сведения о пропавших в годы ВОВ

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Сочинку осудят за осквернение военного мемориала, а ее соучастник ушел на СВО
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