«Кубанская ярмарка» с бюджетом 144 млн рублей может не состояться из-за жалобы в ФАС

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Кубанская ярмарка» с бюджетом 144 млн рублей оказалась под вопросом из-за обращения в ФАС

8 сентября приостановлена закупка, связанная с проведением агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка». На нее из регионального бюджета планировали направить больше 144 млн рублей.

Основанием для приостановки стала жалоба, поданная в Федеральную антимонопольную службу. Ее направил «Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли».

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Компания-заявитель выразила несогласие с оценкой, присвоенной ее заявке. По данным «Блокнота», в жалобе указывается, что в закупочной процедуре участвовали две организации. Одна из них предложила цену, равную начальной максимальной — 144,9 млн рублей, тогда как вторая (подавшая жалобу) была готова выполнить весь объем работ за 138 млн.

По критерию «Квалификация участников закупки» обе заявки набрали одинаковое максимальное количество баллов. Однако по показателю «Характеристика № 1 (предложение по визуальному представлению части экспозиции)» заявка инициатора жалобы получила ноль баллов в связи с отсутствием трехмерного макета павильона. Проигравшая конкурс фирма считает решение комиссии неправомерным.

Само мероприятие должно пройти с 24 по 27 сентября на территории выставочного комплекса «Экспоград Юг». Подготовительные и монтажные работы по условиям закупки должны начаться уже 14 сентября.

Как писали Юга.ру, ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара.

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