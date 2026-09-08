Сотрудникам «Почты России» разрешили использовать антидроновые ружья
Правительство России дополнило перечень оружия, которое выдается сотрудникам почты
3 сентября Правительство РФ включило антидроновые ружья и специальные средства в перечень оружия, которым должны обеспечить «Почту России». Постановление дополнило список, утвержденный в 2005 году, и было опубликовано на портале правовой информации.
По данным документа, организации федеральной почтовой связи будут оснащены средствами «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».
Ранее в список уже входили девятимиллиметровые пистолеты (для перевозчиков денежных средств), травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты и другие средства защиты.
Отметим, что оружие из перечня и патроны к нему выдается по нормам, определенным властями, и зависят от выполняемых задач. Например, средства защиты могут получить сотрудники, занимающиеся перевозкой денег и охраной почты. Также оружие выдают начальникам главной (транзитной) кассы.
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