Сотрудникам «Почты России» разрешили использовать антидроновые ружья

3 сентября Правительство РФ включило антидроновые ружья и специальные средства в перечень оружия, которым должны обеспечить «Почту России». Постановление дополнило список, утвержденный в 2005 году, и было опубликовано на портале правовой информации.

По данным документа, организации федеральной почтовой связи будут оснащены средствами «противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам».