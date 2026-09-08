Осень началась с бури. На Земле зафиксировали первый геомагнитный удар сезона

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила, что 8 сентября около 11:00 ученые зафиксировали начало первой магнитной бури осени. На данный момент это событие оценивается как слабое и соответствует первому уровню по пятибалльной шкале.

Специалисты прогнозировали возмущение еще накануне — его связывали с подходом плазменного облака, которое Солнце выбросило трое суток назад.

Сама плазма достигла Земли в середине дня 7 сентября. Однако порог магнитной бури был превышен только сегодня.