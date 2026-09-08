Осень началась с бури. На Земле зафиксировали первый геомагнитный удар сезона
Ученые рассказали подробности первой магнитной бури сентября
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила, что 8 сентября около 11:00 ученые зафиксировали начало первой магнитной бури осени. На данный момент это событие оценивается как слабое и соответствует первому уровню по пятибалльной шкале.
Специалисты прогнозировали возмущение еще накануне — его связывали с подходом плазменного облака, которое Солнце выбросило трое суток назад.
Сама плазма достигла Земли в середине дня 7 сентября. Однако порог магнитной бури был превышен только сегодня.
Осеннее равноденствие, «Урожайная Луна» и затмения:
Согласно прогнозам, стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не ранее чем через двое суток. В этот интервал вероятны возмущения второго уровня (средние) и, с небольшой долей вероятности, третьего уровня (сильные).
Текущая геомагнитная активность уже привела к тому, что граница полярных сияний заметно сместилась в сторону средних широт. Особенно яркий всплеск северных сияний наблюдался прошлой ночью около полуночи.
Как писали Юга.ру, ученые опубликовали график магнитных бурь на первый месяц осени.