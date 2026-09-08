Осень началась с бури. На Земле зафиксировали первый геомагнитный удар сезона

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Автор фото freepic-diller, сайт magnific.com
    © Автор фото freepic-diller, сайт magnific.com

Ученые рассказали подробности первой магнитной бури сентября

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщила, что 8 сентября около 11:00 ученые зафиксировали начало первой магнитной бури осени. На данный момент это событие оценивается как слабое и соответствует первому уровню по пятибалльной шкале.

Специалисты прогнозировали возмущение еще накануне — его связывали с подходом плазменного облака, которое Солнце выбросило трое суток назад.

Сама плазма достигла Земли в середине дня 7 сентября. Однако порог магнитной бури был превышен только сегодня.

Осеннее равноденствие, «Урожайная Луна» и затмения:

Согласно прогнозам, стабилизация геомагнитной обстановки ожидается не ранее чем через двое суток. В этот интервал вероятны возмущения второго уровня (средние) и, с небольшой долей вероятности, третьего уровня (сильные).

Текущая геомагнитная активность уже привела к тому, что граница полярных сияний заметно сместилась в сторону средних широт. Особенно яркий всплеск северных сияний наблюдался прошлой ночью около полуночи.

Как писали Юга.ру, ученые опубликовали график магнитных бурь на первый месяц осени.

Здоровье Космос

Новости

Экс-вратаря «Краснодара» Сафонова номинировали на звание лучшего вратаря мира
«Кубанская ярмарка» с бюджетом 144 млн рублей может не состояться из-за жалобы в ФАС
Авиабилеты из Сочи в среднем подешевели на 25% после завершения курортного сезона
Сочинку осудят за осквернение военного мемориала, а ее соучастник ушел на СВО
Осень началась с бури. На Земле зафиксировали первый геомагнитный удар сезона
Сотрудникам «Почты России» разрешили использовать антидроновые ружья

Лента новостей

Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
Сегодня, 17:27
Как изменился краснодарский фестиваль GG Jazz за 13 лет 
большое интервью с Юрием Красильниковым
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Вчера, 18:45
QR-коды, казачьи посты и очереди на 9 км
Как юг России переживает новую волну топливного кризиса
Без «Мстителей» и «Дюны»?
Сегодня, 11:24
Без «Мстителей» и «Дюны»?
В российских кинотеатрах могут перестать показывать зарубежные фильмы под видом «предсеансового обслуживания»

Реклама на сайте