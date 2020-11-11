Власти Кубани предупредили о запрете новогодних корпоративов из-за коронавируса

Утром 11 ноября в инстаграме «Телетайп Краснодара» появился документ с обращением департамента потребсферы края к главам муниципалитетов. В письме сообщается о необходимости предупредить руководителей заведений о том, что предновогодние банкеты, а также мероприятия в новогоднюю ночь запрещены. Это — нарушение режима повышенной готовности, введенного 13 марта, а также постановления главного государственного врача по региону № 6 от 25 марта.

Источник портала Юга.ру в департаменте подтвердил, что письмо настоящее. В это же утро дополнительная информация появилась в телеграм-канале администрации Кубани. Там рассказали, что запрет на проведение новогодних корпоративов и банкетов действует в рамках действующего постановления о режиме повышенной готовности, запрещающем проводить развлекательные и досуговые мероприятия с очным присутствием людей, а также оказывать соответствующие услуги.

«По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех — и жителей, и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом», — цитирует пресс-служба руководителя департамента потребительской сферы края Романа Куринного.