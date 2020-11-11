Власти Кубани предупредили о запрете новогодних корпоративов из-за коронавируса
11 ноября в администрации Краснодарского края пояснили запрет на проведение всех развлекательных мероприятий, в том числе новогодних банкетов
Утром 11 ноября в инстаграме «Телетайп Краснодара» появился документ с обращением департамента потребсферы края к главам муниципалитетов. В письме сообщается о необходимости предупредить руководителей заведений о том, что предновогодние банкеты, а также мероприятия в новогоднюю ночь запрещены. Это — нарушение режима повышенной готовности, введенного 13 марта, а также постановления главного государственного врача по региону № 6 от 25 марта.
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Источник портала Юга.ру в департаменте подтвердил, что письмо настоящее. В это же утро дополнительная информация появилась в телеграм-канале администрации Кубани. Там рассказали, что запрет на проведение новогодних корпоративов и банкетов действует в рамках действующего постановления о режиме повышенной готовности, запрещающем проводить развлекательные и досуговые мероприятия с очным присутствием людей, а также оказывать соответствующие услуги.
«По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех — и жителей, и предпринимателей о том, что банкеты, корпоративы а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания. И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом», — цитирует пресс-служба руководителя департамента потребительской сферы края Романа Куринного.
Куринный добавил, что проведение корпоративов будет считаться нарушением ограничений в период распространения коронавируса. Источник Юга.ру при этом отметил, что такая норма будет действовать, пока в крае введен режим повышенной готовности. Напомним, сейчас он действует до 14 ноября включительно. Еще один источник из администрации края сообщил редакции, что в ноябре режим продлят.
За нарушение режима повышенной готовности предпринимателям грозит штраф до 300 тыс. рублей. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора могут наложить штраф уже до 500 тыс. рублей или приостановить работу заведения на срок до 90 суток.
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