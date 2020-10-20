От коронавируса умерла заведующая отделением детской инфекционной больницы Краснодара

В октябре скончалась врач инфекционной больницы в Краснодаре, которая болела коронавирусом

Информация о смерти заведующей боксированного отделения № 3 Александры Верменко появилась в инстаграме специализированной клинической детской инфекционной больницы, которая располагается в Краснодаре на улице Красных Партизан, 6/5.

«Последний месяц она боролась с вирусом, который захватил весь мир — COVID-19. Мы все надеялись и верили в лучшее, но болезнь протекала очень тяжело и болезнь победила», — сообщили в посте 16 октября.

В публикации отметили, что Верменко была заведующей с 1994 года, инфекционистом первой категории и педиатром высшей категории.