От коронавируса умерла заведующая отделением детской инфекционной больницы Краснодара
В октябре скончалась врач инфекционной больницы в Краснодаре, которая болела коронавирусом
Информация о смерти заведующей боксированного отделения № 3 Александры Верменко появилась в инстаграме специализированной клинической детской инфекционной больницы, которая располагается в Краснодаре на улице Красных Партизан, 6/5.
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«Последний месяц она боролась с вирусом, который захватил весь мир — COVID-19. Мы все надеялись и верили в лучшее, но болезнь протекала очень тяжело и болезнь победила», — сообщили в посте 16 октября.
В публикации отметили, что Верменко была заведующей с 1994 года, инфекционистом первой категории и педиатром высшей категории.
Напомним, в мае «Медиазона» выпускала исследование о том, что в России смертность среди медиков с коронавирусом в 16 раз выше, чем в других странах. Журналисты предположили, что это может быть сязано с высоким профессиональным риском из-за нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) либо с занижением статистики по коронавирусу. В начале июня главврач ККБ № 1 Владимир Порханов сказал, что одна из причин заболеваемости COVID-19 среди медиков — неправильное использование СИЗ. При этом фельдшер абинской больницы рассказывал, что медперсоналу почти не выдают маски.
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В сентябре портал Юга.ру направил запрос в минздрав Кубани, чтобы узнать количество проведенных тестов на коронавирус и зараженных медработниках. По данным на 23 сентября, в регионе заразились коронавирусом 1 тыс. 991 медик. Среди них 1 тыс. 532 выздоровели, 442 продолжают лечение и 17 умерли.
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Вчера 15.10.2020 не стало прекрасного человека, друга, коллеги и врача, который посвятил свою жизнь спасению детских жизней. ⠀ С огромной болью в сердце, мы посвящаем эту публикацию светлой памяти Верменко Александры Гениевны. ⠀ Последний месяц она боролась с вирусом, который захватил весь мир - COVID19. Мы все надеялись и верили в лучшее, но болезнь протекала очень тяжело и болезнь победила. ⠀ Александра Гениевна была заведующей 3 боксированного отделения ГБУЗ “СКДИБ” с 1994 года. Настоящий профессионал, врач-инфекционист 1 категории, врач-педиатр высшей категории и человек с большой буквы. ⠀ Добрая, отзывчивая, наполненная любовью к жизни и дарящая свет и тепло всем окружающим её людям. ⠀ 36 лет Александра Гениевна посвятила здравоохраненю Краснодарского края и 24 года являлась бесценным сотрудником в нашей больнице. ⠀ Нет слов, чтобы описать всю горечь этой утраты. Мы выражаем соболезнования семье, родным, друзьям и всем тем, кто скорбит вместе с нами. ⠀ Любим и всегда будем помнить нашу Александру Гениевну. ������
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