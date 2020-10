От коронавируса умерла заведующая отделением детской инфекционной больницы Краснодара

View this post on Instagram

Вчера 15.10.2020 не стало прекрасного человека, друга, коллеги и врача, который посвятил свою жизнь спасению детских жизней. ⠀ С огромной болью в сердце, мы посвящаем эту публикацию светлой памяти Верменко Александры Гениевны. ⠀ Последний месяц она боролась с вирусом, который захватил весь мир - COVID19. Мы все надеялись и верили в лучшее, но болезнь протекала очень тяжело и болезнь победила. ⠀ Александра Гениевна была заведующей 3 боксированного отделения ГБУЗ “СКДИБ” с 1994 года. Настоящий профессионал, врач-инфекционист 1 категории, врач-педиатр высшей категории и человек с большой буквы. ⠀ Добрая, отзывчивая, наполненная любовью к жизни и дарящая свет и тепло всем окружающим её людям. ⠀ 36 лет Александра Гениевна посвятила здравоохраненю Краснодарского края и 24 года являлась бесценным сотрудником в нашей больнице. ⠀ Нет слов, чтобы описать всю горечь этой утраты. Мы выражаем соболезнования семье, родным, друзьям и всем тем, кто скорбит вместе с нами. ⠀ Любим и всегда будем помнить нашу Александру Гениевну. ������