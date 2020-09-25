На Кубани COVID-19 диагностировали почти у 2 тыс. медиков, 17 из них умерли

В министерстве здравоохранения Краснодарского края 25 сентября рассказали порталу Юга.ру, сколько медработников региона заразилось коронавирусом за время пандемии

Портал Юга.ру 15 сентября направил запрос в минздрав Кубани с вопросами о количестве проведенных тестов на коронавирус и зараженных медработниках.

В пресс-службе министерства здравоохранения 25 сентября сообщили, что всего в регионе провели более 1 млн лабораторных исследований на COVID-19, часть из них — в частных клиниках. В лабораториях минздрава сделали более 485 тыс. тестов. По утверждению минздрава, тесты поступают в медицинские организации еженедельно по заявкам, дефицита в них нет.

Всего помощь зараженным пациентам оказывают более 5,2 тыс. медработников. Работает 21 госпиталь с общей численностью штата более 3 тыс. человек.

По данным на 23 сентября, в регионе заболели 1 тыс. 991 медик, среди которых 1 тыс. 532 выздоровели, 442 продолжают лечение и 17 умерли.