На Кубани COVID-19 диагностировали почти у 2 тыс. медиков, 17 из них умерли
В министерстве здравоохранения Краснодарского края 25 сентября рассказали порталу Юга.ру, сколько медработников региона заразилось коронавирусом за время пандемии
Портал Юга.ру 15 сентября направил запрос в минздрав Кубани с вопросами о количестве проведенных тестов на коронавирус и зараженных медработниках.
В пресс-службе министерства здравоохранения 25 сентября сообщили, что всего в регионе провели более 1 млн лабораторных исследований на COVID-19, часть из них — в частных клиниках. В лабораториях минздрава сделали более 485 тыс. тестов. По утверждению минздрава, тесты поступают в медицинские организации еженедельно по заявкам, дефицита в них нет.
Всего помощь зараженным пациентам оказывают более 5,2 тыс. медработников. Работает 21 госпиталь с общей численностью штата более 3 тыс. человек.
По данным на 23 сентября, в регионе заболели 1 тыс. 991 медик, среди которых 1 тыс. 532 выздоровели, 442 продолжают лечение и 17 умерли.
Юга.ру попросили подтвердить данные из «Списка памяти», в котором на момент отправки запроса числилось 14 медиков из Краснодарского края, которые скончались от коронавируса. В ведомстве не смогли ответить на этот вопрос, поскольку такие сведения относятся к врачебной тайне.
Напомним, в конце июня портал Юга.ру направлял похожий запрос, в ответе на который минздрав рассказывал, что инфицированы 1 тыс. 9 медиков, из них умерли 9 человек. А в начале сентября в ведомстве сообщили, что для помощи больным с подозрением на COVID-19 на Кубани выделили 100 бригад скорой помощи, в которых работает 400 человек.
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