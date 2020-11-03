В Краснодаре начали закладывать фундамент опор нового Яблоновского моста в русле Кубани

3 ноября в администрации Краснодарского края рассказали о ходе строительства дублера Яблоновского моста

Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривал еще генплан Краснодара от 2012 года. Однако сроки заключения контракта несколько раз переносили, из-за чего строительство долгое время не начиналось. В январе 2018-го мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что мост в первую очередь нужен не жителям краевого центра, а тем, кто живет в соседнем регионе. В августе того же года депутат Госдумы от Краснодарского края Владимир Евланов рассказал, что такой масштабный проект не получится выполнить за счет бюджета Кубани и Адыгеи, поэтому необходимо привлечение средств федеральных программ. В итоге ряд депутатов попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать строительство нового моста.

Уже в июне 2019-го Первышов сказал, что мост все же нужен, но город себе не может позволить такой дорогой проект — ради него пришлось бы остановить решение всех других задач. В июле мост навсегда закрыли для автобусов и грузовиков из-за плохого технического состояния. А в октябре власти региона нашли подрядчика для первого этапа строительства моста, закончить который запланировали в декабре 2021 года. Сообщалось, что мост собираются возводить в 20 метрах от существующего. Объект должен стать продолжением улицы Захарова, иметь четыре полосы, тротуар и велодорожку. В феврале 2020 года краевое руководство сообщило о намерении закончить строительство в 2024 году.

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