В Краснодаре начали закладывать фундамент опор нового Яблоновского моста в русле Кубани
3 ноября в администрации Краснодарского края рассказали о ходе строительства дублера Яблоновского моста
Строительство нового четырехполосного Яблоновского моста предусматривал еще генплан Краснодара от 2012 года. Однако сроки заключения контракта несколько раз переносили, из-за чего строительство долгое время не начиналось.
В январе 2018-го мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что мост в первую очередь нужен не жителям краевого центра, а тем, кто живет в соседнем регионе. В августе того же года депутат Госдумы от Краснодарского края Владимир Евланов рассказал, что такой масштабный проект не получится выполнить за счет бюджета Кубани и Адыгеи, поэтому необходимо привлечение средств федеральных программ. В итоге ряд депутатов попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддержать строительство нового моста.
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Уже в июне 2019-го Первышов сказал, что мост все же нужен, но город себе не может позволить такой дорогой проект — ради него пришлось бы остановить решение всех других задач. В июле мост навсегда закрыли для автобусов и грузовиков из-за плохого технического состояния.
А в октябре власти региона нашли подрядчика для первого этапа строительства моста, закончить который запланировали в декабре 2021 года. Сообщалось, что мост собираются возводить в 20 метрах от существующего. Объект должен стать продолжением улицы Захарова, иметь четыре полосы, тротуар и велодорожку.
В феврале 2020 года краевое руководство сообщило о намерении закончить строительство в 2024 году.
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3 ноября в пресс-службе администрации края рассказали, что первый этап строительства завершен уже на 95%. Вместе с ним дорожники приступили ко второму этапу возведения.
Сейчас построены три из семи опор будущего моста. Закладывается фундамент под опоры на правом берегу и в русле реки Кубань. Также специалисты уже собрали вспомогательные сооружения для монтажа пролетного строения. Для него изготовили 500 тонн металлоконструкций.
Всего в 2020 году предусмотрено более 1 млрд рублей на строительство объекта. В 2021 году планируется полностью завершить все опоры моста и установить более 85% металлоконструкций — это около 5,2 тыс. тонн.
В пресс-службе администрации региона напомнили, что протяженность мостового перехода должна составить один километр, а длина самого моста — около 0,5 километра. Общая стоимость проекта — 7,3 млрд рублей.
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