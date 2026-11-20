19 ноября эколог Евгений Витишко после инспекции на предприятии ООО «Ртутная безопасность» сообщил , что в центре Туапсе, на территории предприятий «Роснефти», продолжает оставаться свыше 30 тыс. тонн грунта с нефтепродуктами, собранного весной на побережье после атак беспилотников. Сроки его вывоза и переработки пока не определены.

По муниципальному контракту эта компания должна утилизировать около 5 тыс. тонн туапсинского грунта. По словам Витишко, проверку с экоактивистами Абинского района организовали по его инициативе и первая партия отходов уже поступила на площадку переработчика.

Эколог опубликовал снимки с территории завода и показал процесс работы, однако подчеркнул, что переработка этого объема не закрывает проблему целиком. Основная масса загрязненной почвы по-прежнему складирована в черте города.

Напомним, что 16, 20, 28 апреля и 1 мая в Туапсе после атак БПЛА произошли пожары на нефтеперерабатывающем заводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля из-за подъема уровня воды в реке прорвало боновые заграждения, что привело к разливу нефтепродуктов в Черное море. Позже на побережье начали находить замазученных птиц и мертвых дельфинов.