Тест к 9 Мая по истории Великой Отечественной войны. Проверьте, как бы вы сдали ЕГЭ

Вся Россия

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Когда в 2020 году в России пройдет ЕГЭ, неизвестно, но специально для наших читателей мы подготовили тест, посвященный Великой Отечественной войне.

Все вопросы теста взяты из прошлогодних заданий Единого госэкзамена по истории России. Текстовых пояснений к ответам нет, как нет их и на настоящем экзамене. Правда, на Юга.ру после выбора варианта вы все же увидите красный или зеленый цветовой сигнал. Просто пройдите тест до конца и узнайте свой результат!

Спасибо, что прошли наш тест!

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Тест по ЕГЭ. Помните ли вы историю Великой Отечественной войны?

Великая Отечественная война ЕГЭ История Образование Тесты

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