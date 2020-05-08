Тест к 9 Мая по истории Великой Отечественной войны. Проверьте, как бы вы сдали ЕГЭ

Когда в 2020 году в России пройдет ЕГЭ, неизвестно, но специально для наших читателей мы подготовили тест, посвященный Великой Отечественной войне.

Все вопросы теста взяты из прошлогодних заданий Единого госэкзамена по истории России. Текстовых пояснений к ответам нет, как нет их и на настоящем экзамене. Правда, на Юга.ру после выбора варианта вы все же увидите красный или зеленый цветовой сигнал. Просто пройдите тест до конца и узнайте свой результат!