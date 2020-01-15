Путин пообещал увеличить надбавки учителям за классное руководство в 2020 году
Доплаты классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей начнут выплачивать с 1 сентября
Президент РФ Владимир Путин 15 января обратился с ежегодным посланием к Совету Федерации. Во время выступления глава государства сообщил, что с начала нового учебного года в российских школах введут доплаты классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей.
«Было много споров — возможно, это обязанности регионов? Но что такое классный руководитель? Это воспитатель. А это федеральная функция. При этом все действующие выплаты классным руководителям должны быть сохранены», — подчеркнул Путин.
Напомним, министр просвещения России Ольга Васильева 12 января рассказала о планах изменить оплату труда учителей. Планируется, что 70% фонда оплаты труда педагогов будет гарантированно уходить на оклады за одну ставку, которая составляет 18 уроков в неделю. Остальные 30% будут выделять на различные надбавки.
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