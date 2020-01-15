Путин пообещал увеличить надбавки учителям за классное руководство в 2020 году

Доплаты классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей начнут выплачивать с 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин 15 января обратился с ежегодным посланием к Совету Федерации. Во время выступления глава государства сообщил, что с начала нового учебного года в российских школах введут доплаты классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей.

«Было много споров — возможно, это обязанности регионов? Но что такое классный руководитель? Это воспитатель. А это федеральная функция. При этом все действующие выплаты классным руководителям должны быть сохранены», — подчеркнул Путин.