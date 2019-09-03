«На плац, маршируя, выходит два отряда первоклашек в погонах». Первое сентября в типичной краснодарской школе

«Под марш славянки в центр плаца казаки выносят знамя школы имени Героя СССР. Любо! Первоклашки снимают черные береты. Преклоняют коленки. Духовник в черном распевает "Отче наш"». Репортаж со школьного звонка от адвоката Алексея Аванесяна.

Стоим с дочерью и с еще тысячью школьников и родителей под палящим солнцем на школьной линейке. Прослушали три гимна подряд. России, Кубани и Краснодара. Чу! С одной стороны к нам приближается протоиерей-духовник школы, окропляя всех водой, восклицая: «С праздником, школа! С праздником!!!», а с другой — на плац, маршируя, выходит два отряда первоклашек в погонах, галстуках и беретах. Директор школы радостно объявляет о наборе двух новых классов казачьей и морской направленности. Ура!!! Завуч берет слово и благодарит помощника прокурора за подаренный проектор. Ура! Тот принимает благодарность и что-то говорит про грядущий День Победы. Ура! Ураааа! Затем озвучиваются благодарности в адрес чиновника от образования за выделенные деньги на мебель. Ура! Та в ответ торжественно сообщает, что научно-образовательный потенциал Кубани лучший в России. Любо! Подчеркивает, что этот учебный год особенный. Будем широко праздновать 75-летие Победы и две каких-то еще Олимпиады. Второй священник (их было два) нараспев — что-то о традициях. Доносится лишь «Мы верим России! Верим Кубани!». Затем — о духовном стержне возрождения России. Как же красиво на солнце блестит его крест! Ура!

Под марш славянки в центр плаца казаки выносят знамя школы имени Героя СССР. Любо! Первоклашки снимают черные береты. Преклоняют коленки. Духовник в черном распевает «Отче наш». Аминь! Атаман школы принимает у учеников обещание учиться на отлично и соблюдать казачьи православные традиции. Слава Кубани! Слава! — вторят тоненькие голоса. Президент школы, также облаченный в черно-красные одежды, с лицом ветерана всех войн, напутствует первоклашек словами: «Сам погибай, а товарища выручай!». Первоклашки, щурясь от солнца, еще крепче сжимают в кулачках черные беретики. Погибнем! Выручим! Слово берет советник атамана Кубанского войска, но его не слышно. Микрофон переходит в руки еще одного человека в форме. Этот вроде от ГИБДД. «Переходите на зеленый, товарищи!» Ура!!!! Ввысь устремляются разноцветные шары. Кто-то из старшеклассников кричит: «Ахмат сила!». Проносится хохот, заглушаемый шипением т. н. «взрослых».