«Собрать копеечку и положить учителю в конверт». Стоит ли дарить деньги школьным учителям?

«Стоит ли задабривать богов образования своими пожертвованиями»? Жительница Краснодара Екатерина Надточий размышляет о необходимости совершать материальные подношения школьным учителям.

Учебный год еще не начался, а уже подкинул пищу для размышлений. В родительском чате учеников второго класса обычной районной школы города Краснодар поднялся вопрос линейки. Цветы, шары, банты, все начиналось буднично. И вдруг одна из активных участниц чата внесла предложение собрать копеечку и положить учителю в конверт.

Я с пониманием отношусь к низким зарплатам учителей, недостаткам финансирования и необходимости скидываться на закупку чего-то в класс, но на идее начать год и общение с преподавателем с денежных вливаний как-то забуксовала. Феномена конвертов меня взволновал, и я пару дней общалась с членами семьи и приятелями на эту тему, вспоминая наши школьные годы и гадая, откуда пошла такая традиция.

Сразу хочу подчеркнуть, что учителя тут винить не надо. Знаю, есть отдельная когорта педагогов, которые ждут «особого отношения» и не стесняются на это намекать — но в рассматриваемой ситуации такого не было. Инициатива исходит от родителей. Так вот: почему?

Первое и самое очевидное, что приходит в голову — это желание как-то задобрить впрок, купить хорошее отношение учителя к детям. Не представляю, как это должно работать в масштабе целого класса, но традиция подношений богам уходит корнями в античность. Тут не до логики.

Во-вторых, я вынуждена признать существование системы «конвертов» в огромном количестве сфер. Так уж вышло, что ряд людей придерживается максимы «не подмажешь — не поедешь», и суют взятки (а как это еще назвать?) направо и налево, не дожидаясь запроса на такую щедрость. Может быть, в рамках своей профессиональной деятельности они рассчитывают на такое же отношение?

Интересную теорию о хлебосольных традициях нашего славного края мне подкинул человек, несший в свое время срочную службу в Калининграде. В разрешенный период в гости к нему прилетел отец, сына ему вывел старший по званию. Кубанский гость приехал не с пустыми руками, чем смутил европейского военного. Пакет с колбаской, бутылочкой коньяка и коробкой шоколадных конфет он нерешительно взял, но выглядел максимально озадаченным. Потом еще спрашивал у вернувшегося в часть солдата: «А у вас что, так надо? В Краснодаре всегда подарки дарят?» Да, отвечал ему тот, у нас обычно с пустыми руками не приходят. (Надеюсь, этот военный хоть на минуту, но пожалел, что не живет в нашем прекрасном крае!)

Одной из причин можно назвать сочетание достатка и лени. Так как в годы моего ученичества денег у большинства семей было немного, то всегда старались собрать пакетик хоть с чем-нибудь. Отчетливо помню банки с кофе «Нескафе», гели для душа, полотенца и прочую мелочевку. На большое событие — например, на юбилей — могли подарить целый миксер! И в этом была какая-то суетная романтика процесса выдумывания, гневных обсуждений (причем лично, Whatsapp тогда не использовали), подсчитывания собранных денег и беготни по магазинам. Конечно, я иронизирую и не стремлюсь сорваться и романтично побежать искать идеальный миксер, но действительно стало проще сдать не 50, а 300 рублей, только отстаньте. Оно вроде и хорошо, что не считаем копейки, но как там было? «В нас пропал дух авантюризма»…

Окей, пошутила. Но если вернуться к реалиям, то я нахожу практику «конвертов» не просто порочной в широком смысле; допустим, что на широкие смыслы нам плевать. Куда нагляднее то, что инициатива отдельных суетящихся и стелящих соломку женщин ведет к ощущению неудобства доброй половины родителей, которые бы предпочли не сдавать очередные сотни рублей и не суетиться с этим «подарком» — который уже не один год как запретили давать учителям в любой форме.

Неудобство испытывает, я уверена, и учитель! Хорошо, может быть, не каждый, но все же многие. Учитывая, как щепетильно и с реверансами на родительских собраниях поднимаются вопросы о деньгах — прорабатывают педагогов очень строго. И на конверты смотреть без опаски сможет только сильный духом.

Что же выходит: давая и принимая взятки, задабривая богов образования своими пожертвованиями — мы делаем себя сильнее? Или их? И кто решает, что конфеты и букеты — недостаточная жертва?