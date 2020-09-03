«Наши школы превращаются в чиновничьи мини-ведомства»

1 сентября учителя и ученики вернулись в школы после карантина и летних каникул. Вместе с ними вернулись и проблемы среднего образования. Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассуждает об управлении школами, зарплатах и задачах учителей, а также о необходимости установить федеральные нормативы обеспечения учебных заведений.

В заложниках у администраторов Главная проблема современного среднего образования состоит в том, что наши школы превращаются в выхолощенные, формализованные учреждения. В чиновничьи мини-ведомства. В полигоны для «эффективных» управленцев. У учителей не остается времени, чтобы учить детей и развиваться самим. Они тратят свое время на бесконечные справки, отчеты, презентации. Не по своей воле — по требованию администрации школы. В свою очередь администрация пишет такие же отчеты для департаментов образования: района, города, региона. Раньше директор и завучи школы в первую очередь были учителями-предметниками и только потом управленцами. Теперь все наоборот. Школами управляют чиновники, а учителя превратились в их обслуживающий персонал. Заложниками этой бюрократической вертикали стали ученики.

Система школьного самоуправления создавалась как символ открытости и прозрачности, но теперь превратилась в откровенную показуху. Да, на сайте школы можно прочитать публичный доклад директора. Конечно, если терпения хватит, потому что обычно это огромная презентация. В Управляющие советы (УС) школ теперь берут не только администрацию и родителей, но и старшеклассников. Раз в квартал они присутствуют на заседаниях. Для галочки. Реальной свободы и самостоятельности в школах по-прежнему нет, и это приводит к потере реального качества обучения. Которое измеряется не в баллах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. И не только в академических, но и в практических знаниях, которые пригодятся во взрослой жизни. В умении учиться самому, работать с информацией, развиваться, создавать что-то новое. Когда весной школы перевели на карантин, выяснилось, что работать дистанционно не умеют не только дети, но и большинство учителей. В результате многие школы завершили учебный год досрочно. Не хватило навыков, умения быстро осваивать новые технологии и методики преподавания. Вот три предложения, которые могут повернуть наше образование на правильные рельсы:

Управляй школой сам Управляющие советы (УС) школ нужно сделать работающими, а не декларативными. Сейчас во многих школах это просто ширма для администрации. Родители идут в УС, чтобы обеспечить защиту и комфортные условия обучения своим детям, а не для того, чтобы решать школьные проблемы. Они приходят на заседания после работы уставшие и хотят побыстрее отметиться, проголосовать за предложения администрации и пойти домой. А ведь законодательство в этой сфере прогрессивное. УС, например, могут принимать решения о бюджете, то есть о расходовании средств школы; напрямую влиять на учебный план; открывать специализированные классы; добавлять факультативы, кружки и секции. Решать, каким будет школьное питание, что будет в меню у детей. Определять, кто будет заниматься охраной школы и уборкой классов. Управляющий совет — это не закрытый орган, куда можно попасть только по блату. Вступить в него может любой желающий, причем не только родитель ученика из этой школы.

Вот простой пример, как эффективно могут работать школьные органы самоуправления. В Удмуртии независимый эксперт комитета по образованию партии «Новые люди» Дмитрий Выдрин вместе с другими заинтересованными родителями в обычной школе победил федеральную аутсорсинговую компанию, которая пыталась монополизировать сферу школьного питания в Ижевске. Вернул родную и привычную школьную кухню. Довольны и ученики, и их родители. А ведь многие школы просто стонут от аутсорсинга. То некачественные продукты завезут, то уборщица приберет только утром, а к вечеру в школе уже грязно. Или охранная фирма выпустит на работу нетрезвого сторожа — были и такие случаи. Аутсорсинг позволяет экономить расходы, но в данном случае приходится экономить на детях. Ведь контракты выигрывают те, кто предложит меньше всего. За питание, за уборку, за услуги ЧОПа. Переводить или не переводить на аутсорсинг — вопрос, который решается УС. Это значит, что решить его можете и лично вы!

Учитель не должен страдать Основа качественного образования, комфорта и безопасности ребенка — обеспеченный учитель. Чиновники уверяют, что средняя зарплата учителя в России составляет 40,1 тыс. рублей. Но реальные зарплаты в регионах сильно отличаются от официальной статистики. Считаем, что государство может установить единый базовый оклад для учителя в размере 75 тыс. рублей. Эти деньги учителя должны получать из федерального бюджета. Регионы могут назначать дополнительные надбавки и стимулирующие выплаты. Для решения этой задачи нужно добавить в консолидированный бюджет 1 трлн рублей. Ничего невозможного в этой задаче нет, нужна только политическая воля. Кроме этого, нужно выравнять финансовое обеспечение школ. Но не по принципу «отобрать у богатых и раздать бедным». Это принцип «партии ренты», которая сейчас заседает в Государственной Думе. «Новые люди» мыслят по-другому. Мы предлагаем установить единый федеральный норматив обеспечения школ — они должны получать средства из федерального бюджета. В разных регионах финансирование очень сильно разнится. Московская школа, например, получает за образование каждого ребенка около 150 тыс. рублей в год, воронежская — 35 тыс. рублей, липецкая — 30 тыс. рублей, костромская — менее 28 тыс. рублей. При этом учителя обязаны работать в рамках единого стандарта образования. ЕГЭ тоже у всех один, а условия подготовки к нему разные.