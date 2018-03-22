В Минобрнауки РФ предложили в 1,5 раза повысить зарплату учителям

В Министерстве образования и науки России выступили за повышение зарплаты учителям школ до 150% от среднего заработка по региону.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Минобрнауки, направленное в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Минобрнауки приводит расчеты для двух вариантов повышения зарплат учителям. Первый предусматривает ежегодное повышения зарплат на 10%. В этом случае к 2024 году они должны вырасти до 160% от средней по региону. Согласно такому варианту, средняя зарплата учителей увеличится с 37,8 тыс. рублей в 2018 году до 76,5 тыс. рублей в 2024 году. Для этого потребуется увеличить фонд оплаты труда педагогов с 567,7 млрд до 1,3 трлн рублей.