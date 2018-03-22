В Минобрнауки РФ предложили в 1,5 раза повысить зарплату учителям
В Министерстве образования и науки России выступили за повышение зарплаты учителям школ до 150% от среднего заработка по региону.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Минобрнауки, направленное в Министерство труда и социальной защиты РФ.
Минобрнауки приводит расчеты для двух вариантов повышения зарплат учителям. Первый предусматривает ежегодное повышения зарплат на 10%. В этом случае к 2024 году они должны вырасти до 160% от средней по региону. Согласно такому варианту, средняя зарплата учителей увеличится с 37,8 тыс. рублей в 2018 году до 76,5 тыс. рублей в 2024 году. Для этого потребуется увеличить фонд оплаты труда педагогов с 567,7 млрд до 1,3 трлн рублей.
Второй вариант предполагает повышение зарплат до 150% от средней по региону в 2019 году. В этом случае средняя зарплата увеличится до 59 тыс. рублей. В Минобрнауки отмечают, что для этого в следующем году потребуется увеличить фонд оплаты труда на 255,2 млрд рублей, в 2020 — на 273,1 млрд рублей. Фонд оплаты труда вырастет к 2020 году до 819,1 млрд рублей.
По данным ведомства, средняя заработная плата учителей в России выросла с 33,3 тыс. рублей в 2016 году до 34,9 тыс. рублей в 2017 году.
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