Тест по истории России. Проверьте, как бы вы сдали ЕГЭ

Краснодарский край, Вся Россия

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Пока школьники всей страны сдают Единый госэкзамен, портал Юга.ру предлагает вам проверить свои силы в тесте, сделанном на основе заданий из ЕГЭ по истории.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Тест по ЕГЭ. Помните ли вы историю России?

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