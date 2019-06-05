Тест по истории России. Проверьте, как бы вы сдали ЕГЭ
Пока школьники всей страны сдают Единый госэкзамен, портал Юга.ру предлагает вам проверить свои силы в тесте, сделанном на основе заданий из ЕГЭ по истории.
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Тест по ЕГЭ. Помните ли вы историю России?
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