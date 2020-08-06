В центре Краснодара хотят отреставрировать пять исторических зданий

Мэр Краснодара Евгений Первышов 6 августа рассказал, какие объекты культурного наследия в центре города отреставрируют в первую очередь

Мэр Краснодара Евгений Первышов 6 августа написал в своем телеграм-канале, что во время отпуска осмотрел Дом культуры Центрального округа Краснодара (Дом профессора Данилюка), расположенный на улице Красноармейской, 30 и заявил, что историческому зданию требуется «серьезная реставрация».

Читайте также: В бюджете Краснодара зарезервировали более 45 млн рублей на проект реставрации дома купца Лихацкого

Глава города подчеркнул, что сохранение исторического наследия важно для него и для всех жителей города, а также рассказал, что из муниципального бюджета выделены средства на проектно-изыскательские работы по сохранению Дома купца Лихацкого.

Кроме того, 7 августа депутаты гордумы Краснодара будут рассматривать вопрос о выделении средств реставрацию следующих объектов культурного наследия в центре города:

Дом профессора Данилюка на Красноармейской, 30. Здание, где сейчас располагается ДК, занесено в реестр объектов культурного наследия;

на Красноармейской, 30. Здание, где сейчас располагается ДК, занесено в реестр объектов культурного наследия; Доходный дом подрядчика Акулова на Красной, 6. В начале XX века в здании размещался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. Дом также занесен в реестр объектов культурного наследия;

на Красной, 6. В начале XX века в здании размещался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. Дом также занесен в реестр объектов культурного наследия; 130-летний многоквартирный дом на Красноармейской, 49. Юга.ру писали, что в июле власти переселили в новые квартиры три семьи из аварийного дома, а остальные собственники получат компенсации деньгами. В последующем в здании собираются создать галерею искусств;

на Красноармейской, 49. Юга.ру писали, что в июле власти переселили в новые квартиры три семьи из аварийного дома, а остальные собственники получат компенсации деньгами. В последующем в здании собираются создать галерею искусств; Дом купца Котлярова на Коммунаров, 108 Г. В 2019 году дом включили в список объектов культурного наследия, а в июне 2020-го суд признал право собственности на здание за городскими властями. Это позволит отреставрировать дом.

«Потом через конкурс будут определяться подрядчики, которые займутся реставрацией под контролем краевого управления охраны памятников. Здесь уже рассчитываем на поддержку края и лично губернатора, за счет только муниципального бюджета сразу такие проекты мы быстро не выполним», — добавил Первышов.