В бюджете Краснодара зарезервировали более 45 млн рублей на проект реставрации дома купца Лихацкого

Власти Краснодара выделят средства на разработку проекта реставрации памятника архитектуры — дома купца Лихацкого

Объект культурного наследия «Дом купца М.М. Лихацкого, 1909–1910 годы» расположен по улице Красной, 118/1. Площадь здания — 475,9 кв. метр. Его состояние признали неудовлетворительным — во время строительства гостиницы Marriott историческое здание использовали как склад стройматериалов. Их заносили прямо внутрь дома, а вокруг раскопали траншею для прокладки коммуникаций. Ранее власти заявляли, что договоренность о реставрации достигнута с инвестором гостиницы, сам инвестор рассказывал о планах открыть в здании ресторан. Однако в середине февраля глава города Евгений Первышов сообщил, что мэрия решила самостоятельно восстановить объект за свой счет.

На заседании гордумы 27 февраля по инициативе Первышова было принято решение зарезервировать средства на проект реставрации. Разработка проекта займет больше года. Окончательная стоимость проектирования определится после проведения открытых конкурсных процедур. «Мы провели консультации со специалистами, которые занимаются такими работами, и получили предварительные данные о возможной стоимости разработки проекта. Средства предусматриваем на два года и резервируем с запасом. Рассчитываю, что получим экономию, и часть уже предусмотренных средств перераспределим на саму реставрацию», — сказал Первышов. В этом году на проектирование выделят 5,9 млн рублей, в 2021 году зарезервируют около 40 миллионов. Это позволит провести конкурсные процедуры и выбрать лицензированию организацию, которая подготовит проект. Вести эти работы может только специализированная организация с лицензией Министерства культуры РФ. А уже готовый проект должен пройти две обязательные экспертизы — историко-культурную и государственную, уточнили в пресс-службе мэрии города.