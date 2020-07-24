Мэр Краснодара заявил об уходе в длительный отпуск

23 июля мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что уйдет в отпуск в ближайшее время

Об этом глава города рассказал на брифинге с журналистами. Первышов уйдет в отпуск 27 июля из-за предстоящих выборов в городскую думу, которые состоятся 13 сентября.

«Я как руководитель местного отделения "Единой России" возглавляю общепартийный список. Поэтому встречи в том формате, которые я проводил как глава города, я теперь проводить не смогу из-за определенных ограничений выборного законодательства», — заявил мэр.

Первышов добавил, что ему важно возглавить список партии, так как он стремится к тому, чтобы как можно больше его единомышленников имели представительство в гордуме.