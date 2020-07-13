В центре Краснодара на месте 10 ветхих многоквартирных домов хотят создать исторический квартал
12 июля в мэрии Краснодара рассказали, как будет обсуждаться проект исторического квартала в центре города
Впервые идея создания исторического квартала прозвучала в феврале 2020 года. Тематическая территория площадью 0,6 га планируется в границах улиц Красной, Длинной, Красноармейской и Пашковской, около дома купца Лихацкого на Красной, 118/1. Здание считается памятником архитектуры, однако его состояние признали неудовлетворительным — во время строительства гостиницы Marriott дом использовали как склад стройматериалов.
Известно, что на прилегающем к дому купца Лихацкого участке есть еще семь зданий, которые необходимо охранять. Это четыре объекта культурного наследия и три объекта, которые считаются градоформирующими объектами. Вокруг них планируют создать комплекс с исторической средой Екатеринодара. Объект культурного наследия и прилегающую землю хотят обновить за счет городского бюджета.
12 июля в мэрии обсудили работу по созданию квартала. В пресс-службе администрации отметили, что разработка проектов по демонтажу 10 многоквартирных домов, которые находятся в пределах квартала, займет около двух месяцев. Также муниципалитет объявил заказ на создание проектной документации по реставрации дома купца Лихацкого. Заключить контракт планируют в августе.
Читайте также:
«Сейчас в Краснодаре нет свободных площадей для реализации творческого потенциала, особенно молодежи: выставочных площадок для современного искусства, проведения концертов, фестивалей, выставок. Также городу просто необходим свой музей и уже есть, чем его наполнить. Более того, концепция должна учитывать и перспективное развитие прилегающей территории», — заключила замглавы Краснодара Лилиана Егорова.
В администрации отметили, что создадут рабочую группу по разработке концепции исторического квартала при городском департаменте архитектуры и градостроительства. В ее состав должны войти эксперты, журналисты, общественники и архитекторы. Обсуждать проект планируют на нескольких круглых столах и семинарах.
Читайте также
«Современное искусство победило»
Мэр Краснодара пообщался с деятелями искусства и бизнеса в «Типографии»